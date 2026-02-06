ONLINE: Česko - Švýcarsko. Druhý zápas na ZOH. Hokejistky chtějí první výhru
Vyhrát v úvodním zápase proti jednomu z favoritů olympijských her by se rovnalo zázraku. České hokejistky se den po porážce s výběrem USA (1:5) chystají na druhý zápas, který už chtějí dotáhnout k výhře. V Miláně nastupují od 14.40 proti Švýcarkám, pro které jde o první zápas na turnaji pod pěti kruhy. Vylepší si svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové bilanci i chuť do dalšího programu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje najdete ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0