ONLINE: Česko - Švýcarsko. Druhý zápas na ZOH. Hokejistky chtějí první výhru

České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
České hokejistky se radují z gólu na olympijských hráchZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Trenérka ženské reprezentace Carla MacLeodová
Američanky byly nad síly českého týmu
Kateřina Mrázová doráží na maerickou protihráčku během prvního utkání na ZOH s USA
Trenérka českého týmu Carla Rae MacLeodová udílí pokyny během prvního zápasu na ZOH proti USA
V hledišti se objevil americký viceprezident J. D. Vance
Klára Peslarová inkasuje po teči Alex Carpenterové
Zápas českých hokejistek proti USA
Hokej na ZOH 2026
Vyhrát v úvodním zápase proti jednomu z favoritů olympijských her by se rovnalo zázraku. České hokejistky se den po porážce s výběrem USA (1:5) chystají na druhý zápas, který už chtějí dotáhnout k výhře. V Miláně nastupují od 14.40 proti Švýcarkám, pro které jde o první zápas na turnaji pod pěti kruhy. Vylepší si svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové bilanci i chuť do dalšího programu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje najdete ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko000000:00
1Kanada000000:00
1Finsko000000:00
1Česko000000:00
1USA000000:00

