Dostál šel po příletu poprvé do branky. ZOH? Krásná zodpovědnost. Měl nečekané kolegy
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ve čtvrtek vpodvečer dorazil do Milána, o den později už si oblékl novou olympijskou výstroj a na tréninku šel do branky. Gólman Lukáš Dostál před vrcholnou akcí nic nepodcenil, do dějiště Her dorazil s velkým předstihem, aby si zvykl na časový posun. „Rozdíl tam je. Ale na ledě jsem se cítil poměrně dobře. Každý to má jinak, ale mě osobně to vždycky hitne třeba druhý třetí den,“ rozpovídala se předpokládaná jednička národního týmu před novináři. Program hokeje na ZOH 2026 >>>
Před dvěma lety zažil jeden z kariérních vrcholů, když v Praze sebejistým výkonem vychytal mistrovské zlato. Teď se Lukáš Dostál připravuje na další metu. V pátek dopoledne s evropskou částí reprezentace poprvé vyjel na led milánské Santa Giulia Areny. Do dějiště olympiády přiletěl ze zámoří jako první. „Trochu náročné to je, ale není to nic, na co bych si musel stěžovat. Jsem na olympiádě, je to neuvěřitelná čest,“ řekl Dostál o dlouhé cestě z Ameriky.
Vyšli vám v Anaheimu vstříc, abyste dorazil s předstihem oproti zbylým hráčům NHL?
„Nám skončil zápas už třetího čtvrtého, už všichni kluci jeli na dovolenou. Nebyl tam problém. Měli jsme ještě naplánovaný trénink měsíc dozadu, ale už tenkrát jsem se ptal agenta, jestli by se mohl zeptat generálního manažera, zda by mě pustil. Vůbec s tím nebyl problém. Všichni jsme se bavili a mysleli si, že trénink asi nebude, že by to bylo zbytečné.“
Jste rád, že jste mohl hned druhý den po příletu jít na led na trénink?
„Stoprocentně. Pomůže ti to, dostaneš cirkulaci krve, trošku se ti zase okysličí mozek po cestě. Cirkulární rytmus se zase přizpůsobí evropskému času. Jsem rád, že jsem tady a moc se těším.“
Je pro vás jako gólmana aklimatizace hodně zásadní?
„Skrz oči. Rozdíl tam je. Ale dneska na ledě jsem se cítil poměrně dobře. Každý to má jinak, ale mě osobně to vždycky hitne třeba druhý třetí den. Proto jsem rád, že jsem už mohl jít na led, v sobotu si dám nějakou posilovnu a pak zase máme další čtyři tréninky. Bude to ještě náročné, než to začne. Aklimatizace ale je důležitá.“
Co jste říkal na netradiční brankářské parťáky na prvním tréninku? Do akce šel media manažer Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan.
„Já jsem byl moc rád, že s námi mohli na led. Pro kluky je to mnohem lepší, než aby stříleli na prázdnou bránu. Byl jsem moc rád, že byli na ledě, fakt se snažili. Klobouk dolů před nimi. Není jednoduché skočit na led proti olympijským střelcům. Jsem rád, že mohli jít s námi.“
Půjdete na páteční zahájení, nebo si budete chtít nějak přivyknout na evropský čas?
„Právě když půjdu na zahájení, pomůže mi to. Kdybych zůstal jenom na pokoji, chtělo by se mi hodně spát. Na zahájení půjdu a uvidím, jak dlouho tam budu.“
Bude Dostál jedničkou?
Dochází už člověku, že je na olympiádě, že má další splněný sen?
„Splněný sen to je. Je to obrovská čest, zároveň krásná zodpovědnost. Moc si vážím, že tady můžu být. Obrovská čest.“
Vnímáte na sobě po zlaté Praze tlak? Na mistrovství jste roli jedničky skvěle zvládl.
„Ne, tohle je úplně jiný turnaj. Je to olympiáda, jsou tady jiné týmy, úplně jiní hráči. Opravdu best on best. Jestli jste se někdo díval, jak bylo Four Nations, tak level hokeje byl neuvěřitelný. Oproti mistrovství se zase posune posune. Na to se moc těším. Není, kam by se momentálně dal hokej posunout. Opravdu se na to těším, bude to skvělé.“
Nestane se, že byste si stoupl do branky při prvním zápase a uvědomil si tíhu, že jste na olympiádě a kouká na vás celý svět?
„Ne.“
Trenér Radim Rulík říkal, že pozice brankářů se teprve budou rozhodovat. Neřešili jste ale s Ondřejem Pavelcem plán, kdy by měl kdo chytat?
„Ještě jsme to neprobírali. Potkal jsem je včera na letišti, jenom jsme se pozdravili. Na kluky se moc těším. Jak Vladymu (Danielu Vladařovi), tak Karlíkovi (Karlu Vejmelkovi) se moc daří a jsem za ně strašně rád. Vlady byl minulý rok v Calgary, moc toho neodchytal. Jsem za něj moc rád, že se z něj teď stala jednička ve Philadelphii. Fakt si to vydřel, zasloužil si to. Karlíkovi se s Utahem taky moc daří. Přeju to oběma, už se na ně těším. Samozřejmě je na trenérech, jak se rozhodnou.“
Dýchla na vás výjimečnost akce v olympijské vesnici, třeba v obří jídelně, kde se sportovci schází?
„Tam jsem byl včera trošku ztracený, nevěděl jsem, kam mám jít. (směje se) Ale vidím tady nejlepší atlety z celého světa, je to neuvěřitelné a fakt skvělé. Je to vážně zážitek.“
Všichni jste zvyklí na svoje pohodlí, ale tady jsou pokoje spíš pouze na vyspání. Je to problém?
„Většinou se říká, že se v NHL hraje tři a půl zápasu za týden, teď to byly pomalu čtyři zápasy za týden. S cestováním a tímhle vším jsem zvyklý být unavený, přespávat po hotelech. I když je člověk doma, jenom spí, odpočívá a moc toho nedělá. Beru to vyloženě, nechci říct jako byznys trip, ale tak, že jsem tady za nějakým cílem. Tím je úspěch pro Českou republiku. To je důvod, proč tady jsem. Jestli budeme mít nějakou volnočasovou aktivitu, to se uvidí. Primárně jsem tady kvůli hokeji.“