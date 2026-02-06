Nečekaní brankáři v akci: kustod i média manažer. Radši střílet na Dostyho, smál se Kubalík
PŘÍMO Z ITÁLIE | Jeden ze zámořských gólmanů si vyjednal dřívější přílet, další dva dorazí do Milána až v neděli. Hokejová reprezentace proto pro úvodní trénink musela zvolit nestandardní řešení. Výstroj oblékli média manažer národního týmu Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan. „Říkal jsem si, že to možná bude trošku snazší, ale snazší to nebylo. Radši střílet na Dostyho,“ smál se po úvodním nácviku vyhlášený kanonýr Dominik Kubalík. Program hokeje na ZOH 2026 >>>
Z evropských soutěží vybrali trenéři dvanáctku hráčů, všichni v pátek dopoledne vyjeli na led milánské Santa Giulia Arény. Z NHL šel do akce zatím jen Lukáš Dostál, který přicestoval do dějiště olympiády už ve čtvrtek. Na Karla Vejmelku a Daniela Vladaře národní tým dál čeká, což dalo unikátní možnost zatrénovat si na olympijském ledě dalším členům realizačního týmu.
„Tajně jsem doufal, když jsem se dozvěděl, že na olympiádě budeme mít jen gólmany z NHL. Se Šulim (Petrem Šulanem) jsme se o tom bavili a říkal mi, že on už na led během covidové karantény s reprezentací vyjel. Odchytal dva tréninky, dokonce myslím, že na olympiádě v Pekingu. Proto jsem moc doufal, že teď bych to mohl zažít taky,“ vyprávěl po tréninku Štekr.
Na Hrách má pod palcem mediální aktivity mužstva. Hned po prvním tréninku se ale pozornost novinářů obrátila k němu. V Česku nastupuje v krajské lize za HC Apollo z Kaznějova, tentokrát si zachytal proti elitním evropským střelcům. „Nechci urazit naše kluky z Apolla, ale je to strašný rozdíl. V reprezentaci všichni kluci vědí, kam střílí, a všechny puky létají na bránu,“ porovnával devětadvacetiletý gólman, který v minulosti hájil barvy Akademiků Plzeň v univerzitní lize.
Na ledě ozdobeném olympijskými kruhy proti sobě měl kanonýry jako Dominika Kubalíka, Matěje Stránského nebo Davida Tomáška. „Na začátku jsem říkal, že by nebyly úplně dobré střely z voleje na klíční kost. Postupem času, když jsem se rozchytal, jsem si chtěl vyzkoušet, jaké je to chytat proti nejlepším hráčům z Evropy. Byla to strašná zábava,“ usmíval se.
Ze strany hráčů se spolu s kustodem Šulanem dočkal pochval. „Chytali výborně. Byli jsme rádi, že jsme tam měli víc než jednoho gólmana,“ vykládal obránce Jan Rutta. „Člověk si nemůže úplně vybírat, myslím, že kluci chytali dobře. Lepší než střílet na prázdnou bránu,“ dodal.
Varianta, že by se do branky postavil trenér gólmanů Ondřej Pavelec, ve hře nebyla. „Ne, každý ví, že on už chytat nechce. To nemá cenu,“ smál se Rutta.
Se spoluhráči měli dva dny, než se k mužstvu v neděli připojí zbytek nominace ze zámoří. Češi pak absolvují čtyři plnohodnotné tréninky a ve čtvrtek odstartují turnaj soubojem s Kanadou. „Máme ještě spoustu času, což je super. Můžeme potrénovat, zabydlet se a trochu si zvyknout na denní režim. Super, že jsme tady trochu dřív. Až budeme kompletní, opřeme se do toho pořádně,“ vyhlašoval Rutta, jenž v pětatřiceti na olympiádě debutuje.