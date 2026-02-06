Předplatné

Kaltounková po porážce: Těžké dát gól na ZOH. Prezident? Čest před ním hrát

Česká hokejistka Kristýna Kaltounková na ZOH 2026 proti Švýcarsku
Česká hokejistka Kristýna Kaltounková na ZOH 2026 proti ŠvýcarskuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v akci na ZOH 2026 proti Švýcarsku
České hokejistky se radují z gólu na ZOH 2026 proti Švýcarsku
Česká hokejistka Tereza Pištěková v utkání proti Švýcarsku na ZOH 2026
Porada hokejistek před střídačkou
České hokejistky se radují z gólu proti Švýcarsku na ZOH 2026
Prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou na hokeji
Prezident Petr Pavel sleduje zápas hokejistek proti Švýcarsku
Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Druhý olympijský zápas ženské reprezentace odstartovala ideálním způsobem. Kristýna Kaltounková se trefila do švýcarské sítě už ve druhé minutě, se spoluhráčkami držela dlouho vedení. Jenže nakonec braly jen bod za porážku 3:4 po nájezdech. „Za mě nedostačující. Individuálně i týmově musíme být lepší. Reprezentujeme celou zemi, musíme hrát líp,“ velela produktivní útočnice. Program hokejového turnaje najdete ZDE>>>

Při pohledu z tribuny to působilo, že jste měly v první třetině navrch a pak začaly přebírat iniciativu Švýcarky. Bylo to tak?
„Celý zápas nebyl takový, jak jsme chtěly. Ustupovaly jsme od našeho herního plánu, od detailů, které jsou pak nejdůležitější. Trošku tam chyběla urputnost a srdce. Švýcarky to tam kolikrát hezky sehrály.“

Padala tahle slova i v kabině? Že právě tohle musíte změnit?
„Určitě. Všichni jsme si toho vědomi. Je důležité si to říct.“

Start byl přitom prakticky ideální, skóre jste otevřela už po minutě a půl.
„Šapi (Adéla Šapovalivová) s Hymlou (Klára Hymlárová) to tam hezky daly. Hymla na zadní tyči vzala trochu pozornost hráček a Šapi to dala hezky do brány, že se to odrazilo přímo doprostřed. Já viděla puk, prostě jsem ho chtěla dát do branky a už ani nevím. Jenom jsem to tam plácla.“

Po gólu jste skončila na ledě v jednom chumlu. Asi jste nečekala, že první olympijský gól oslavíte na čtyřech, že?
„Jo, nečekané. Ale je těžké dát gól na olympiádě a celkově. Jsem ráda, že to tam vůbec padlo. Bylo důležité nastartovat zápas.“

Čest hrát před prezidentem

Ale nakonec to nestačilo. Hrálo velkou roli, že jste hrály dva zápasy za méně než 24 hodin?
(přemýšlí) „Jo a ne. Tohle je lepší než být Finkami a strávit celou dobu na záchodě. Každý to má těžké, na to se nemůžeme vymlouvat.“

Trenér Dušan Andrašovský říkal, že únava nebyla fyzická jako spíš mentální. Souhlasíte?
„My se musíme nastavit mentálně. To je to, co můžeme trošku víc ovlivnit než fyzickou únavu. Je totálně na nás, abychom se nastavily a byly mentálně ready. Nezáleží na tom, jestli hrajeme v devět večer a druhý den ve dvanáct. Musíme v tomhle být fakt lepší.“

Je porážka se Švýcarkami velkou komplikací pro vývoj skupiny?
„Zatím se soustředíme na zápasy, co ještě máme ve skupině. Pak uvidíme. Hrajeme den ode dne.“

Na utkání se přišel podívat i prezident Petr Pavel. Jak se vám před jeho zraky hrálo?
„Je čest hrát před panem prezidentem. On reprezentuje naši zemi, kamkoliv jede. My jsme na tom podobně, akorát trošku v něčem jiném. Ale taková podpora je neuvěřitelná. Před pěti deseti lety to ani nemuselo být možné. Podpora, kterou máme, je skvělá.“

KonecLIVE Sam. nájezdy
34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA110005:13
2Švýcarsko101004:32
3Česko200114:91
4Kanada000000:00
4Finsko000000:00

