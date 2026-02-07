Zacha olympiádu nestihne, Češi mění nominaci. Večer dorazí sparťan Chlapík
PŘÍMO Z ITÁLIE | Špatná zpráva ze zámoří. Útočník Bostonu Pavel Zacha se po zranění nedal dohromady a olympijského turnaje v Miláně se nezúčastní. Mistr světa z Prahy z roku 2024 zůstává v zámoří, v nominaci ho nahradí Filip Chlapík ze Sparty, jak už dopoledne informoval deník Sport a server iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Zacha má poranění v horní části těla, odstoupil z utkání proti Flyers, které se hrálo 30. ledna. Od té doby nehrál, nenaskočil tedy do závěrečných dvou zápasů před olympijskou pauzou. A o olympiádu nakonec přijde.
„Šance, že se všechno dá stihnout, se hodně zmenšila. Bohužel,“ řekl deníku v sobotu ráno Sport a webu iSport důvěryhodný zdroj, který je se situací detailně obeznámený.
Což se potvrdilo. „S Pavlem jsme byli v kontaktu od začátku jeho zranění, abychom věděli, jak přesně na tom je. Průběh byl zpočátku pozitivní, takže jsme věřili, že by mohl být pro turnaj k dispozici. Nicméně postupem času se jeho situace zhoršovala a v pátek večer mi volal generální manažer Bostonu Don Sweeney s tím, že podle jejich lékařského týmu nebude Pavel schopen odehrát na turnaji jediné utkání. Pro olympijské hry ho neuvolní. Nastalá situace nás velmi mrzí, celý tým přeje Pavlovi brzké uzdravení," řekl k tomu generální manažer Jiří Šlégr.
Kouč Radim Rulík v minulých dnech přiznal, že mu zdravotní stav Zachy i Martina Nečase, který také zbývající program NHL neabsolvoval, přidělávají starosti. Ale zatímco u útočníka Avalanche by se nemělo jednat o nic vážného a olympijský turnaj stihne, u Zachy to neklaplo.
Místo něj, jak bylo avizováno, dorazí sparťanský útočník Filip Chlapík. Reprezentace s ním počítá na křídlo.
„Měli jsme nominovaných šest centrů, Pavel, který mohl nastupovat uprostřed i na křídle, z toho vypadl, takže je jich teď pět. Rozhodli jsme se, že každý post budeme mít obsazený pěti hráči. Příchod Filipa Chlapíka znamená, že máme na obě strany pět křídel. Centry jsme tedy měli pojištěné už předtím, proto bereme Chlapíka jako křídlo,“ zakončil Rulík.
Chlapík by se mohl objevit v Miláně už v sobotu během večera.
Chlapík má v sezoně výbornou formu a i když Sparta uvízla v herní mizérii během sezony, právě on se vyjímal a táhl ofenzivu. Zatím má na reprezentaci spíš smůlu, o spoust velkých akcí přišel. „Ale nikdy bych neodmítl, pořád je to obrovská čest," říkal během sezony v obsáhlém rozhovoru pro iSport.cz o tom, že mu národní tým není souzený.
V sobotu má národní tým volno, během neděle dorazí hráči z NHL a k večeru by měl být první společný trénink.
Ale bez Zachy. Naopak už s Chlapíkem.