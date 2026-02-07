Zacha v ohrožení, turnaj nejspíš nestihne. Místo něj by měl večer dorazit Chlapík
PŘÍMO Z ITÁLIE | Špatná zpráva ze zámoří. Účast útočníka Pavla Zachy na olympijském turnaji je vážně ohrožená. Podle informací deníku Sport a webu iSport nedošlo u českého hokejisty v posledních dnech k výraznému zlepšení poranění a reálně hrozí, že se nestihne dát do pořádku. Mistr světa z Prahy z roku 2024 zůstává v zámoří a čeká se na zázrak. K němu však nedojde. Oficiální informace budou k dispozici později, dneska mají hokejisté v Miláně volno. Podle zdrojů Sportu by ho mohl nahradit Filip Chlapík, který večer přiletí. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Zacha má poranění v horní části těla, odstoupil z utkání proti Flyers, které se hrálo 30. ledna. Od té doby nehrál, nenaskočil tedy do závěrečných dvou zápasů před olympijskou pauzou. A teď to vypadá, že o olympiádu přijde.
„Šance, že se všechno dá stihnout, se hodně zmenšila. Bohužel,“ řekl deníku Sport a webu iSport důvěryhodný zdroj, který je se situací detailně obeznámený.
Kouč Radim Rulík v minulých dnech přiznal, že mu zdravotní stav Zachy i Martina Nečase, který také zbývající program NHL neabsolvoval, přidělávají starosti. Ale zatímco u útočníka Avalanche by se nemělo jednat o nic vážného a olympijský turnaj stihne, u Zachy je to velký otazník.
Spíš to neklapne.
Takže kdo místo něj? Nabízí se třeba Jáchym Kondelík, který hraje na postu centra. On byl jedním z hráčů, kteří se objevili na soustředění v Karlových Varech. Ale indicide a informace deníku Sport spíší míří ke jménu Filip Chlapík. Ten spíš nastupuje na křídle, ale trenéři jsou připravení sestavu poskládat tak, aby v centru Zachu nahradil někdo jiný z týmu.
Chlapík by se mohl objevit v Miláně už dneska během večera.
Chlapík má v sezoně výbornou formu a i když Sparta uvízla v herní mizérii během sezony, právě on se vyjímal a táhl ofenzivu. Zatím má na reprezentaci spíš smůlu, o spoust velkých akcí přišel. „Ale nikdy bych neodmítl, pořád je to obrovská čest," říkal během sezony v obsáhlém rozhovoru pro iSport.cz o tom, že mu národní tým není souzený.
Zacha nedohrál utkání s Flyers. Během první třetiny ještě zvýšil na 2:0, ale v čase 33:05 odstoupil. Od té doby je na marodce. Na diskusních fórech fanoušků Bruins se zmiňuje, že má poraněná žebra.
„Klidné spaní z toho určitě nemám,“ uvedl na téma zdravotního stavu Zachy a Nečase kouč ještě před odletem. A v tu dobu ještě nechtěl mluvit o tom, kdo by přicházel v úvahu z náhradníků. Tedy z nachystaných hráčů, jak o nich trenér mluví. „S realizačním týmem máme nachystané varianty, kdyby někteří hráči nepřicestovali. Mám na mysli ty, kteří teď v závěru NHL nehráli,“ uvedl Rulík.
Dneska má národní tým volno, během zítřka dorazí hráči z NHL a k večeru by měl první společný trénink.
Ale bez Zachy.