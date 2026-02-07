Zacha v ohrožení, turnaj nejspíš nestihne. Šance je malá… Kdo místo něj?
PŘÍMO Z MILÁNA | Špatná zpráva ze zámoří. Účast útočníka Pavla Zachy na olympijském turnaji je vážně ohrožená. Podle informací deníku Sport nedošlo u českého hokejisty v posledních dnech k výraznému zlepšení poranění a reálně hrozí, že se nestihne dát do pořádku. Mistr světa z Prahy z roku 2024 zůstává zatím v zámoří a čeká se na zázrak. K němu nejspíš nedojde. Oficiální informace budou k dispozici později, dneska mají hokejisté v Miláně volný den. Hráči z NHL by se měli do dějiště Her přesunovat během dneška a zítřka dopoledne. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Zacha má poranění v horní části těla, odstoupil z utkání proti Flyers, které se hrálo 30. ledna. Od té doby nehrál, nenaskočil tedy do závěrečných dvou zápasů před olympijskou pauzou. A teď to vypadá, že o olympiádu přijde.
„Šance, že se všechno dá stihnout, se hodně zmenšila. Bohužel,“ řekl deníku Sport a webu iSport důvěryhodný zdroj, který je se situací detailně obeznámený.
Kouč Radim Rulík v minulých dnech přiznal, že mu zdravotní stav Zachy i Martina Nečase, který také zbývající program NHL neabsolvoval, přidělávají starosti. Ale zatímco u útočníka Avalanche by se nemělo jednat o nic vážného a olympijský turnaj stihne, u Zachy je to velký otazník.
Spíš to neklapne.
Takže kdo místo něj? Nabízí se třeba Jáchym Kondelík, který hraje na postu centra. On byl jedním z hráčů, kteří se objevili na soustředění v Karlových Varech. Vedle něj ještě z útočníků Filip Chlapík, když dohrál se Spartou, ale jeho místo je hlavně na křídle. Další uvažovaný útočník Ondřej Beránek se také zranil...
A pokud trenéři počítali se Zachou jako centrem, hodil by se právě střední útočník. Právě Kondelík. Variant je však víc, v týmu jsou hráči, kteří operativně mohou zaskočit i v centru.
Zacha nedohrál utkání s Flyers. Během první třetiny ještě zvýšil na 2:0, ale v čase 33:05 odstoupil. Od té doby je na marodce. Na diskusních fórech fanoušků Bruins se zmiňuje, že má poraněná žebra.
„Klidné spaní z toho určitě nemám,“ uvedl na téma zdravotního stavu Zachy a Nečase kouč ještě před odletem. A v tu dobu ještě nechtěl mluvit o tom, kdo by přicházel v úvahu z náhradníků. Tedy z nachystaných hráčů, jak o nich trenér mluví. „S realizačním týmem máme nachystané varianty, kdyby někteří hráči nepřicestovali. Mám na mysli ty, kteří teď v závěru NHL nehráli,“ uvedl Rulík.
Dneska má národní tým volno, během zítřka dorazí hráči z NHL a k večeru by měl první společný trénink.
Ale bez Zachy.