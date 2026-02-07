Hokej na ZOH 2026

Šlégr o Zachově zranění: Smutný lidský příběh. S trenéry má o prvním centrovi jasno
PŘÍMO Z ITÁLIE | Necelý týden před prvním českým zápasem na olympijských hrách musel řešit nechtěné starosti. Generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr se v pátek dozvěděl, že Boston kvůli zranění neuvolní na Hry útočníka Pavla Zachu. S ním se přitom počítalo jako s prvním centrem vedle hvězdného Davida Pastrňáka. „Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. Nicméně jsme se připravovali na varianty,“ prozradil Šlégr před českými novináři. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Jak se vyvíjela situace se zraněním Pavla Zachy a jeho příletem na olympiádu?
„Od začátku jsme monitorovali, jak na tom je. Už po zákroku, který se mu v zápase stal. Zezačátku prognózy nebyly tak negativní. Proto jsme tomu dávali čas a pravidelně jsme byli s Pavlem v kontaktu. Situace se každý den měnila. Snažili jsme se to nechat co nejdéle k zahájení olympiády, bohužel jsem v pátek obdržel telefonát od manažera Bostonu, že seděli s lékařským týmem a bohužel je situace taková, že nedovolí ho uvolnit z listiny zraněných. Nestihl by ani jeden zápas v dějišti olympijských her. Tím pádem pro nás Pavel Zacha vypadl z nominace.“
Bylo to čistě rozhodnutí Bostonu, nebo do toho mohl mluvit i Pavel?
„Nic bych v tom nehledal, Pavel byl velice vstřícný, komunikoval jak s námi, tak s týmem lékařů. Bylo to společné rozhodnutí.“
Můžete říct, co ho trápí? Spekulovalo se o žebrech.
„Myslím, že mi nepřísluší o tom mluvit. Je hráč týmu NHL a já k tomu nedostal žádný mandát.“
Je to velká rána vzhledem k tomu, že zažil zlatou Prahu, navíc si na ledě rozumí s Davidem Pastrňákem?
„Za mě je to spíš smutný lidský příběh. Každý z kluků, kteří byli nominovaní, se těšil na to, že bude reprezentovat Českou republiku. Jsou tady hráči z NHL, nejlepší hráči z celého světa. Věřím, že je to pro něj i pro nás těžké.“
Strašně nás to mrzí, velké oslabení
Mluvil jste s ním, jak těžké je to pro něj?
„Já jsem s ním mluvil. Pomalu obden. Až mi připadalo, že s ním mluvím přespříliš. Ale pro nás to bylo tak důležité, protože každý den se to měnilo.“
S Pavlem Zachou se počítalo jako s prvním centrem vedle Davida Pastrňáka. Máte už tuhle pozici vyřešenou?
„Jednoznačně. To jsou varianty, které jsme si dělali. Určitě to víme, jsme na to připravení, jenom za to vůbec nejsme rádi. Když vám vypadne první centr, není to dobrá zpráva pro žádný tým. Musíme se tomu přizpůsobit a samozřejmě přejeme Pavlovi brzké uzdravení. Strašně nás to mrzí. Celý tým. Je to velké oslabení, ale takový je sportovní život.“
Můžete tedy prozradit, kdo bude prvním centrem?
„To rozhodně nemůžu. (směje se) To necháme, ať se to hráči dozví nejdřív. Sestavu si necháme do poslední chvíle.“
Měli jste dopředu určené, že přijede jako náhrada právě Filip Chlapík?
„Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. To zaprvé. Nicméně jsme se připravovali na varianty, že by se tahle záležitost dramaticky zhoršila. Nějakou dobu jsme už měli jasno.“
Bylo těžké zařídit, aby se do Milána dostal Filip Chlapík co nejdříve?
„Byli jsme připravení, měli jsme tu variantu. Tam je to spíš o administrativě. Nemohli jsme s tím vyjít dřív ven, než to bylo administrativně schválené olympijským výborem. To se povedlo.“
Teď je to o stmelení party
Je výhoda, že k této komplikaci došlo ještě pět dní před prvním zápasem a mužstvo si na to může zvyknout?
„Rozhodně je to nějaký impuls do mužstva, zásah. Je dobře, že je to dřív, než se začne, s tím souhlasím. Filip Chlapík si rozhodně zaslouží být ten, který je na řadě pro nominaci na olympijské hry. My uvidíme, jakým způsobem ho zařadíme, či nezařadíme do sestavy.“
Jak se vyvíjí situace u Martina Nečase, který taky poslední zápasy vynechal?
„Martin by měl přiletět. Komunikujeme i s ním, ale nemám indicie, že by neměl přiletět.“
Děsíte se, co za problémy ještě může nastat?
„Já bych se spíš radši těšil, než děsil. Stát se může cokoliv, ale teď je to o stmelení party, zvyknout si na dennodenní režim, ať už jsou to přejezdy ze stadionu do vesnice, poznat Český dům, zázemí. Ale všichni už jsou natěšení na to, aby to začalo.“
Vybrali jste si u centrů smůlu, že? Kvůli zdraví chybí i Filip Chytil a Jiří Kulich.
„Je to tak, bohužel. Tím, že jich v NHL nemáme tolik, je to tvrdá realita. Ale pořád si myslím, že máme velice kvalitní hráče i v Evropě. Vůbec bych je nezatracoval, nepodceňoval. Tým je dobře poskládaný, i Filip Chlapík je dlouhodobě reprezentant, který podává dobré výkony jak ve Spartě, tak v národním mužstvu.“