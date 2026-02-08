Jedna varianta padla, trenéři mají další. S kým by mohl nastoupit Pastrňák na ZOH?
PŘÍMO Z ITÁLIE | První náčrt můžou vzít a vyhodit do koše. Trenéři národního týmu počítali v sestavě s útočníkem Pavlem Zachou v klíčové roli, ale po nepříjemné zprávě z Bostonu musí postavit tým k prvnímu zápasu jinak. Univerzální útočník je z nominace venku, za týmem míří sparťan Filip Chlapík a fanoušci i novináři si kladou zásadní otázku. Koho do elitní řady k Davidu Pastrňákovi? Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Čekalo se, že obnoví spolupráci z Bostonu. David Pastrňák na křídle první formace vedle parťáka Pavla Zachy měl být hlavní ofenzivní hrozbou pro soupeře. K osvědčené souhře ale nakonec nedojde. Zacha se na konci ledna zranil v utkání s Philadelphií a přetrvávající zdravotní trable v horní části těla ho do olympijského turnaje nepustí.
Trenér Radim Rulík a zbytek realizačního týmu musí řešit zásadní otázku. Jak poskládat formace pro těžkou úvodní prověrku proti Kanadě?
„Jsme na to připravení, jenom za to vůbec nejsme rádi. Když vám vypadne první centr, není to dobrá zpráva pro žádný tým. Ale máme varianty,“ ujišťoval generální manažer mužstva Jiří Šlégr s tím, že o elitním centrovi už mají s kouči jasno.
Kdo jím tedy bude? Na křídlech se trenérům náramně nabízí vzpomínka na zlatou Prahu a spojení Davida Pastrňáka s Ondřejem Palátem. Zkušený útočník nezažívá v NHL ideální sezonu, ale po přestupu do New York Islanders ožil. Mezi nimi by mohl mít místo Tomáš Hertl, druhý centr Vegas. Jeho jméno už se po Pastrňákově boku objevilo v predikci Sportu, když se zvažovalo Zachovo nasazení na křídle.
V takovém případě by s největší pravděpodobností i další dva útoky vypadaly stejně jako na zlatém šampionátu před dvěma lety. Tam velmi dobře klapala spolupráce druhé české hvězdy Martina Nečase s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem. Přestože centr Vancouveru má za mořem dlouhodobě spíš defenzivní úkoly, v Praze ukázal, že dokáže být i velmi produktivní.
Faksa povede čtvrtou lajnu
Totéž se dá říct o extraligovém triu Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka. Pardubické duo spolu hraje celou sezonu, litvínovský tahoun k nim vždycky skvěle seděl. Ve stejném složení navíc nastupovali i na Švýcarských hrách a na trénincích před odletem do Milána. Červenka by mohl případně i na křídlo první lajny, s Pastou si v minulosti náramně rozuměl. Tím by se ovšem rozbilo prověřené spojení z Česka. „Vazby z Evropy jsou jedna z variant,“ přiznával Rulík ještě při přípravě v Karlových Varech.
Několik variant bude mít k dispozici i v případě čtvrté lajny. Jejím lídrem by se měl podle očekávání stát Radek Faksa. V Dallasu plní stejnou roli výborně a v plnění defenzivních úkolů patří v NHL mezi elitu. Na křídlo by k sobě mohl dostat produktivního a univerzálního Davida Tomáška a Jakuba Fleka z Komety. Jeho rychlost se na malém hřišti proti největším hvězdám bude hodit. „Věřím, že v každém z nás je um a oheň se ukázat, touha se velkým hvězdám NHL vyrovnat. Ukázat jim, že na to máme,“ říkal brněnský kapitán před odletem na Hry.
V případě, že trenéři skutečně vsadí na něj a na další předpokládané hráče, mimo sestavu zůstanou z útočníků Matěj Stránský a Filip Chlapík. Po příletu by si tedy kapitán Sparty musel na šanci ještě počkat. „Uvidíme, jakým způsobem ho zařadíme, či nezařadíme do sestavy. Rozhodně si zaslouží být ten, který je další na řadě pro nominaci na olympijské hry,“ prohlašoval Šlégr po vynucené změně na soupisce.
Jak by mohly vypadat útoky proti Kanadě?
Varianta 1:
- David Pastrňák, Tomáš Hertl, Ondřej Palát
- Martin Nečas, David Kämpf, Dominik Kubalík
- Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka
- David Tomášek, Radek Faksa, Jakub Flek
Varianta 2:
- David Pastrňák, Tomáš Hertl, Roman Červenka
- Martin Nečas, David Kämpf, Dominik Kubalík
- David Tomášek, Radek Faksa, Ondřej Palát
- Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Ondřej Kaše