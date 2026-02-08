Předplatné

Kustod v bráně! A hned mu dal Červenka housle… Šulan si zachytal už na druhé olympiádě

Kustod české reprezentace Petr Šulan musel na tréninku před ZOH 2026 do branky
33
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | V kabině z legrace vyhlásil, že kdo střílí po zemi, je srab. Tak se ozval kapitán Roman Červenka, že mu dá housle. „Já jsem se mu vysmál, ale první střela, bum a dostal jsem to mezi nohama,“ směje se dlouholetý kustod národního týmu Petr Šulan (43), který vypomohl při tréninku. Stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu. „Ale byl jsem spíš takový vykrývač,“ reaguje oblíbený člen podpůrného štábu, jenž dřív chytával. Osud mu nedopřál extraligu, ale na olympijském ledě se představil už dvakrát. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Kam sáhnout? Při pátečním tréninku měla reprezentace v Miláně k dispozici pouze Lukáše Dostála. Takže povolávací rozkaz dostal i Jonáš Štekr, média manažer u reprezentace a 29letý gólman, jenž dřív chytal za Akademiky Plzeň v univerzitní lize.

Ten už o životním zážitku promluvil hned po tréninku, teď je na řadě kustod, jenž chytával za Klatovy nebo ve Francii. V mládí nakoukl i do juniorské reprezentace, ale kariéru musel ukončit už ve 28 letech po smolné srážce s tehdejším spoluhráčem Martinem Špaňhelem při tréninku v dánské lize. Přetrhal si vazy v koleni a byl konec.

V posledních letech je nedílnou součástí realizačního týmu, spolu se Zdeňkem Šmídem a Oldřichem Kopeckým zajišťují hráčům prvotřídní servis. Nechyběli ani u zlata v Praze v roce 2024. „I oni si mě pochopitelně dobírali, proč lezu do branky a nechám je v tom,“ reaguje pobaveně dlouholetý plzeňský kustod v rozhovoru pro web iSport,

Jak se to celé semlelo?
„Věděli jsme, že se to může stát. Protože jsme ani nevěděli, jestli přiletí Dosty (Lukáš Dostál), takže se řešilo, že by šel na led i Ondra Pavelec. Abychom byli ve třech a nevypadali jsme jako blázni, že nejsme schopní trénovat s brankáři… Měly to být dva tréninky, ale naštěstí z toho byl jenom jeden.“

Jak jste to zvládl?
„Věk už je na mně znát, za chvíli mi bude 44. takže jsem byl rád, že na ledě byl i Jonáš (Štekr). Byli jsme tam pro Dostyho, A když potřebovali, vystřídal jsem je. Byl jsem takový vykrývač jenom.“ (smích)

Když jste to věděl dopředu, zatrénoval jste si doma aspoň trochu?

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

