Hronek o olympiádě i Canucks: Chytil nám popřál. Kanady se nebojme, nehrajeme na čtyři...
V New Yorku zrovna čekal na letecký speciál NHL směr Milán, při volné chvíli Filip Hronek vyhověl žádosti webu iSport.cz o rozhovor před příletem na olympiádu. Osmadvacetiletý reprezentant je českou defenzivní jedničkou v zámoří, dlouhodobě jediným bekem s ofenzivními úkoly a produktivitou zároveň. Národní tým na něj v Miláně bude hodně spoléhat, o jeho důležitosti svědčí i fakt, že o něm Canucks přemýšlejí jako o volbě příštího kapitána týmu. „O tom nic moc nevím,“ pousmál se jeden z nejlépe placených našinců v elitní světové lize. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Klíčová otázka zní, zda do Milána dorazíte zdravý…
„Jsem zdravý. Zaplaťpánbůh ano.“
A pomlácený z obrovské porce duelů NHL, nebo to jde?
„Zatím se cítím dobře, žádné větší zranění za sebou nemám, po téhle stránce se to podařilo udržet v mezích.“
To Radim Rulík uslyší rád, zvlášť po potvrzené absenci Pavla Zachy. Co jste vůbec říkal téhle nepříjemné zprávě?
„Velká smůla hlavně pro Zachiče, že přijde o olympiádu. Dlouhé roky na ni hráči NHL nemohli a teď, když měl možnost si ji zahrát, tak o ni na poslední chvíli přišel. Je mi to líto. A pro národní tým jde o citelné oslabení, Zachič je skvělý hokejista.“
Přistihl jste se během našlapaného programu NHL, že byste myslel na olympiádu ve smyslu: Hlavně, ať se teď nezraním…? Předpokládám, že na to takhle nejde pohlížet.
„Někde vzadu v hlavě máte, že se olympiáda blíží. Ale při zápase na to vůbec nemyslíte, to nejde. Snažíte se jen odvést sto procent výkonu. Jedno, zda zápas hrajete na začátku sezony nebo těsně před olympiádou.“
Nakolik vítáte pár dnů pauzy po posledním vystoupení v klubu a před ostrým startem v Miláně? Potřebuje si tělo orazit?
„Myslím si, že několik volných dnů bodne a určitě přijde vhod. Zápasů v NHL bylo teď hodně, za poslední měsíc jsme hráli prakticky obden. Letos je režim náročnější než kdy dřív, je to docela znát. Hlavně poslední týdny byly zápasy na sobě hodně naházené. Stačí však pár dnů, v Miláně párkrát potrénujeme a půjdeme na to.“
Jde při tak hektickém jízdném řádu NHL někdy zmáčknout vypínač a chvíli na hokej nemyslet?
„Když už je hokeje hodně, snažím se ho nechat na zimáku a mimo něj úplně vypnout, nemyslet na něj.“
Na co se nejvíc těšíte v Miláně?