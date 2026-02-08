Česko - Finsko 2:0. Agresivní slova pomohla, hokejistky slaví první výhru na ZOH
PŘÍMO Z ITÁLIE | Dvakrát načapaly finskou gólmanku z pravé strany zakončením na bližší tyč. Potřetí ze stejné situace cinkala tyč. České hokejistky nakonec nemuselo mrzet, že po první třetině už žádnou z možností neproměnily. Klára Peslarová zamkla české brankoviště a na olympijském turnaji vychytala první čisté konto. I díky jejímu přínosu národní tým v Miláně poprvé zvítězil a po výsledku 2:0 má v tabulce čtyři body. „S výsledkem musíme být spokojení. Konečně jsme viděli energii a dobrou hru s pukem,“ chválil po utkání asistent trenérky Dušan Andrašovský. Program hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Po úvodních dvou představeních ve skupině nepanovala spokojenost. Češky nejprve podlehly silným Spojeným státům 1:5 a doufaly, že od pozitivních prvků se odrazí k vítězstvím. Jenže se Švýcarskem přišel náraz a porážka po nájezdech. „Po prvních dvou zápasech jsme měly co rozebírat. Pozitivní i negativní věci. Rozebíraly jsme celou sezonu, jak hrajeme. Padlo i pár agresivních slov. Trochu jsme si po dvou prohrách sedly na zadek. Možná je to dobře,“ prozradila po utkání kapitánka Aneta Tejralová.
Se spoluhráčkami vstoupila do zápasu dobře, už ve třetí minutě otevřela skóre Tereza Pištěková a před přestávkou navýšila Natálie Mlýnková. „Ráno na tréninku jsme zkoušeli drobné detaily, krátké přihrávky a dali jsme z toho první gól. Jsme rádi, že se to přenese do zápasu a utvrdí se, že to, co děláme, má smysl,“ popisoval Andrašovský.
Od osmnácté minuty dál to ale bylo, co se týče gólů, všechno. Češky žádnou další možnost neproměnily, v závěru čelily finskému tlaku. „Šancí je dost, ale i u soupeře. Je na to potřeba více klidu a trpělivost v zakončení. A někdy je zase potřeba větší agresivita. Nedá se to naučit, nedá se říct dopředu, co mají dělat. Hráč se musí vždycky rozhodnout na ledě,“ říkal asistent trenérky Carly MacLeodové.
Nepříliš výrazná produktivita tentokrát Češky mrzet nemusela. Na turnaji zatím dávají v průměru jen dvě branky na zápas, proti Finsku je zásadním příspěvkem podpořila gólmanka Klára Peslarová. K čistému kontu došla 25 zákroky. „Skvělý výkon. Věřím, že to bude dál stoupat u každé hráčky. Není to o individualitách. Je to o tom, co individualita posune týmu a jak tým bude působit,“ tvrdil Andrašovský.
S týmem má před sebou další velkou výzvu. Už v pondělí od 21:10, pouhých 24 hodin po startu nedělního klání, budou Češky čelit favorizované Kanadě. „Musíme mít stejný začátek jako na Finky. Vlétnout, nebát se, jsou hráčky jako my, polovina z nás proti nim hraje v lize. Ale bude to náročné,“ řekla Tejralová.
„Ale největší zkouška nás čeká ve čtvrtfinále, na to je důležité se připravit. Dneska jsme udělali první krok k tomu, aby to tak bylo. Jo, byl to dobrý výkon, můžeme být spokojení,“ dodával Andrašovský.
Národnímu týmu patří po třech odehraných zápasech druhé místo ve skupině. Všechny ostatní výběry ale odehrály o jedno (a v případě Kanady o dvě) utkání méně. Český celek zakončí putování základní částí už soubojem s Javorovými listy, pak bude čekat na vyznění skupiny a na soupeře pro čtvrtfinále.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:9
|4
|3
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|4
Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|5
Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0