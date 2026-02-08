Předplatné

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky slaví první výhru na ZOH, rozhodla Pištěková

Závar před brankou finských hokejistek
Závar před brankou finských hokejistek
Závar před brankou finských hokejistek
Natálie Mlýnková se trefila proti Finsku
Natálie Mlýnková se trefila proti Finsku
Závar před brankou finských hokejistek
Kanadská koučka českého ženského národního týmu Carla MacLeod
Česká brankářka Klára Peslarová v akci proti Finsku
Česká brankářka Klára Peslarová v akci proti Finsku
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
České hokejistky na olympijských hrách v Miláně porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková. Čisté konto udržela Klára Peslarová, potřebovala na něj 25 úspěšných zákroků.

Posledním soupeřem svěřenkyň trenérky Carly MacLeodové ve skupině bude v pondělí od 21:10 výběr Kanady. Pak už bude český tým čekat na soupeře pro čtvrtfinále play off.

Češky šly do utkání proti Seveřankám, jejichž kádr rozložil norovirus a namísto odloženého čtvrtečního duelu proti Kanadě vstoupily do turnaje až v sobotu soubojem s USA (0:5), se ziskem jediného bodu z předchozích dvou startů.

Touhu po nápravě daly najevo hned v úvodu. Juříčková si skvěle počkala na rozjetou Pištěkovou, která se dostala až do bezprostřední blízkosti před gólmanku Keisalaovou a zavěsila střelou na bližší tyčku.

Češky vzápětí nevyužily přesilovku a střelecká aktivita se poté přestěhovala na finské hokejky. I kvůli dvěma faulům českých hráček. Jen chvilku poté, co skončil trest Láskové, se na konci 18. minuty prodrala do šance po pravém křídle Mlýnková a namísto očekávané nahrávky najíždějící Mrázové zakončila podobně jako Pištěková, jen bekhendem.

Vzápětí musela na trestnou lavici Karvinenová, zbytek trestu si přenesla do druhé části a po jeho uplynutí se dostala do sólového úniku, ale Peslarová její zakončení parádně vykryla ramenem. Na druhé straně neuspěla v podobné situaci před polovinou utkání Mlýnková.

Češky pozorně bránily cenný náskok, ve 46. minutě ale po obrovské chybě Pištěkové za vlastní brankou získala puk Holopainenová, vyjela si před Peslarovou, ta ale její střelu kryla.

V závěru to Finky zkusily s hrou bez brankářky. Vanišová mohla přidat pojistku. Při přečíslení dvou na jednu zvolila střelu do odkryté branky, ale Hiirikoskiová ji dokázala výtečným obranným zákrokem bruslí zblokovat.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA2200010:16
2Česko310116:94
3Kanada110004:03
4Švýcarsko201014:72
5Finsko200020:70

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

