ONLINE: Česko - Finsko 1:0. Hokejistky hrají o první výhru, Pištěková otevřela skóre

Tereza Pištěková se postarala o první gól do branky Finska
Tereza Pištěková se postarala o první gól do branky FinskaZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
České hokejistky se radují z gólu proti Švýcarsku na ZOH 2026
České hokejistky se radují z gólu na ZOH 2026 proti Švýcarsku
Příprava českých hokejistek na úvodní zápas olympijského turnaje proti USA
Hokej na ZOH 2026
České hokejistky se proti Finkám pokusí o první vítězství na olympijském turnaji. Zatímco svěřenkyně Carly MacLeodové dosud zapsaly dvě porážky s USA (1:5) a Švýcarskem (3:4sn.), Finky postihl norovirus a zatím odehrály pouze jeden zápas. Jejich duel s Kanadou byl odložen a proti Američankám v okleštěněné sestavě padly o pět gólů. Využijí jejich problémů se sestavou i Češky? Zápas sledujte od 21:10 v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA2200010:16
2Kanada110004:03
3Švýcarsko201014:72
4Česko200114:91
5Finsko100010:50

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

