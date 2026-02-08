ONLINE: Česko - Finsko. Hokejistky se pokusí o první výhru, využijí potíží Finek?
České hokejistky se proti Finkám pokusí o první vítězství na olympijském turnaji. Zatímco svěřenkyně Carly MacLeodové dosud zapsaly dvě porážky s USA (1:5) a Švýcarskem (3:4sn.), Finky postihl norovirus a zatím odehrály pouze jeden zápas. Jejich duel s Kanadou byl odložen a proti Američankám v okleštěněné sestavě padly o pět gólů. Využijí jejich problémů se sestavou i Češky? Zápas sledujte od 21:10 v ONLINE přenosu na iSportu.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|4
Česko
|2
|0
|0
|1
|1
|4:9
|1
|5
Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0