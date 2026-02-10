Crosby jako modla, klaní se i McDavid: Na něm jsem vyrostl. Kanadský král míří na Česko
Sidneyho Crosbyho nelze podcenit. Až v roce 2030 započne olympiáda ve Francii, bude kapitánovi Pittsburghu už 42 let. Přesto je složité vypudit myšlenku, že by se příštích Her nemohl zúčastnit. Realističtější scénář však zní, že se Crosby chystá na svůj třetí a poslední start, dva předchozí zakončil zlatem. Mohl jich mít víc, jenže NHL hráče na podnik pod pěti kruhy dvakrát neuvolnila. Očekávaná rozlučka kanadské ikony započne ve čtvrtek 12. února (16.40, ČT sport) s Českem. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
V bodování nejlepší ligy světa je „až“ na 22. místě (56 zápasů, 27+32). Přesto v zemi javorových listů nikdo ani na sekundu nepochyboval o tom, že by útočník Penguins Sidney Crosby neměl do Itálie odcestovat. Minimálně po lidské stránce je pro nablýskaný kanadský mančaft lídrem číslo jedna. Při vší úctě k Nathanu MacKinnonovi nebo Connoru McDavidovi.
„Jen to, že máme v kabině chlapa, z něhož mluví zkušenosti a tyto situace zažil, je pro nás prvním vítězstvím,“ váží si přítomnosti velikána kanadský trenér Jon Cooper.
Psal se rok 2010, když Crosby ve finále domácích Her ve Vancouveru v dramatickém duelu po sedmi minutách a 40 sekundách prodloužení zajistil gólovou střelou zlato. Moment, kdy po překonání amerického brankáře Ryana Millera euforicky vyhodil rukavice do vzduchu, je pro Kanaďany obdobou českého Nagana s letící holí Dominika Haška směrem k obličeji Richarda Šmehlíka.
Jednoduše nesmrtelný okamžik, jehož síla přežije řadu generací. Další podstatnou olympijskou trefu přidal člen prestižního Triple Gold Clubu o čtyři roky později, když při výhře 3:0 ve finále se Švédskem vsítil druhý gól.
„Jsem nesmírně vděčný, že mám teď novou příležitost reprezentovat Kanadu. Hokej pořád zbožňuji, jsem rád, že dokážu držet krok ve sportu, který se neustále zrychluje. Poznat všechny ty kluky zblízka a zjistit, v čem jsou tak dobří, je něco, co jsem v předchozích letech propásl,“ přiznal osmatřicetiletý veterán.
I když Kanaďané v minulém roce ovládli nabitou akci 4 Nations s hvězdami NHL, prestiži ZOH se nic nevyrovná. Na zmíněném loňském turnaji mimochodem přišel Crosby o úchvatnou reprezentační sérii, kdy v národním dresu ovládl 26 utkání v řadě. Porážku nezaznamenal od skupinové fáze olympiády 2010. Tehdy padli Kanaďané 3:5 s USA, nadále největším rivalem i ohrožením zlatých snů.
Ještě mnohem smutněji nicméně dopadla Crosbyho intervence na posledním světovém šampionátu. Do Švédska a Dánska vyrazil i z úcty k bývalému spoluhráči Marcu-André Fleurymu, pro nějž šlo o definitivní sbohem s profesionálním hokejem. Dopadlo až tragicky, když zámořští hráči nedokázali ve čtvrtfinále odvrátit dánské povstání a senzačně prohráli 1:2.
Daleko víc než výsledkovou ostudu však fanoušci řešili důvod, proč trenéři nenasadili kapitána Crosbyho do závěrečné hry bez brankáře. „Jsem zklamaný. Pokud chcete vyhrát, musíte najít cestu. Je to nešťastné,“ smutnil kapitán severoamerického výběru v bezprostředním vyjádření po senzaci, avšak nehledal viníky ani nepůsobil zapšklým dojmem.
Ví, jak si v obdobných situacích zachovat tvář. V NHL i s play off odsloužil bezmála 1600 zápasů, s 1746 body v základní části (652+1094) je nejproduktivnějším hráčem v historii Pittsburghu. Třikrát zvedal nad hlavu Stanley Cup, má zlato z pražského mistrovství světa 2015 a dvakrát získal nejcennější individuální uznání Hart Trophy.
„Dokud to půjde, budu nastupovat,“ nezdráhá se Crosby pokračování v kariéře. „Znamená pro mě hodně, že můžu hrát hokej jako Kanaďan, i když se s tím pochopitelně pojí vysoká očekávání. Jakmile jedete na olympiádu, jdete pro zlato,“ vyhlíží nejvyšší vrchol.
„Jeho přítomnost je pro ostatní velmi uklidňující. Odehrál si všechny klíčové situace. Miluje, když může být na hřišti, a to i v tréninku. Neustále na sobě pracuje. Opravdu má mimořádný přístup, který je nakažlivý. Když se podíváte na takovou legendu v šatně, řeknete si: Chlape, na tobě jsem vyrůstal jako fanoušek, sledoval jsem tě o víkendech. Je to obrovská pocta, byl to můj idol,“ řekl obdivně Connor McDavid, zřejmě nejdominantnější útočník současnosti.
Češi budou doufat, že minimálně pro první skupinový zápas olympijský her Crosby svoje nezaměnitelné umění pozdrží. Partu kouče Radima Rulíka každopádně nečeká snadná šichta.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0