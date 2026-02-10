Předplatné

Pietronirovi jako Hujerovi. Kladenský Ital před ZOH věří: Všichni milují outsidery

Video placeholder
Olympijský ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete! • Zdroj: isportTV
Phil Pietroniro (vpravo) míří do Kladna
Phil Pietroniro má italské kořeny a zahraje si na olympiádě
Trenér Jukka Jalonen má za sebou první akci s italskými hokejisty. Zaskočil, jak s nimi útočí!
Phil Pietroniro využil italských předků a zahraje si za Itálii na ZOH 2026 v Miláně
Jaromír Jágr domlouvá kladenskému bekovi Philu Pietronirovi během utkání
Italský obránce Kladna Phil Pietroniro skóruje v utkání proti Pardubicím
Kladenští fanoušci přejí hodně štěstí italskému obránci Philu Pietronirovi na olympiádě
8
Fotogalerie
Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Kvůli rozhovoru zavítal do Českého domu v Miláně, v italské olympijské kolekci přitahoval zvědavé pohledy přítomných. Hokejový obránce Phil Pietroniro se narodil v Kanadě, ale pro reprezentaci si vybral zemi svých předků, kde strávil část života. S italským nároďákem se pokusí prohnat kolosy poskládané z hvězd NHL. „Všichni milují outsidery,“ ukázal produktivní zadák široký úsměv i chybějící přední zub. Pro deník Sport a web iSport se poté rozpovídal o velkém rodinném setkání v Miláně i o prodloužení smlouvy s extraligovým Kladnem. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Na olympijských hrách jsou předem považování za největší otloukánky. Pořádající země půjde do boje jako jediná bez hráče NHL. V italském kádru převažují hokejisté z mezinárodní ICEHL, ve Philu Pietronirovi má v domácím výběru zastoupení i česká extraliga. „Je to speciální. Každým dnem je to víc a víc reálné, zahajovací ceremoniál byl úžasný. Upřímně mám pocit, že prožívám sen a ještě jsem se neprobudil. Doufám, že si tenhle pocit uchovám do konce života,“ zářil italský zadák.  

Spolu s dalšími jedenácti spoluhráči kladenský bek nepochází ze země pizzy a těstovin. Narodil se v kanadském Montrealu, italské kořeny sahají do rodinné minulosti. „Je to z tátovy strany rodiny. Z Itálie pocházeli jeho praprarodiče,“ vysvětloval Pietroniro.  

K domovu předků má hluboký vztah. Čtyři roky v Itálii hrál hokej, od sezony 2018/19 pravidelně obléká modrý reprezentační dres. „A žil jsem taky tři roky v Miláně, protože tu hrál můj táta,“ dodal kanadsko-italský hokejista, jehož otec působil v dějišti Her mezi lety 1994 a 1997. „Město zas tak dobře neznám, tehdy jsem byl příliš malý, abych si to pamatoval. Ale stejně to má trochu nádech domova,“ doplnil jednatřicetiletý obránce.  

Když posloucháte, s jakým nadšením o Itálii mluví,

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů