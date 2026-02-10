Pietronirovi jako Hujerovi. Kladenský Ital před ZOH věří: Všichni milují outsidery
PŘÍMO Z ITÁLIE | Kvůli rozhovoru zavítal do Českého domu v Miláně, v italské olympijské kolekci přitahoval zvědavé pohledy přítomných. Hokejový obránce Phil Pietroniro se narodil v Kanadě, ale pro reprezentaci si vybral zemi svých předků, kde strávil část života. S italským nároďákem se pokusí prohnat kolosy poskládané z hvězd NHL. „Všichni milují outsidery,“ ukázal produktivní zadák široký úsměv i chybějící přední zub. Pro deník Sport a web iSport se poté rozpovídal o velkém rodinném setkání v Miláně i o prodloužení smlouvy s extraligovým Kladnem. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Na olympijských hrách jsou předem považování za největší otloukánky. Pořádající země půjde do boje jako jediná bez hráče NHL. V italském kádru převažují hokejisté z mezinárodní ICEHL, ve Philu Pietronirovi má v domácím výběru zastoupení i česká extraliga. „Je to speciální. Každým dnem je to víc a víc reálné, zahajovací ceremoniál byl úžasný. Upřímně mám pocit, že prožívám sen a ještě jsem se neprobudil. Doufám, že si tenhle pocit uchovám do konce života,“ zářil italský zadák.
Spolu s dalšími jedenácti spoluhráči kladenský bek nepochází ze země pizzy a těstovin. Narodil se v kanadském Montrealu, italské kořeny sahají do rodinné minulosti. „Je to z tátovy strany rodiny. Z Itálie pocházeli jeho praprarodiče,“ vysvětloval Pietroniro.
K domovu předků má hluboký vztah. Čtyři roky v Itálii hrál hokej, od sezony 2018/19 pravidelně obléká modrý reprezentační dres. „A žil jsem taky tři roky v Miláně, protože tu hrál můj táta,“ dodal kanadsko-italský hokejista, jehož otec působil v dějišti Her mezi lety 1994 a 1997. „Město zas tak dobře neznám, tehdy jsem byl příliš malý, abych si to pamatoval. Ale stejně to má trochu nádech domova,“ doplnil jednatřicetiletý obránce.
Když posloucháte, s jakým nadšením o Itálii mluví,