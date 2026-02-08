Rulík vsadil na explozivní sílu: k Pastrňákovi dává Nečase. Elitní trio nastálo?
PŘÍMO Z ITÁLIE | První finální náčrt vyhodili do koše. Trenéři národního týmu počítali v olympijské sestavě s útočníkem Pavlem Zachou v klíčové roli, po zlé zprávě z Bostonu musí postavit tým k čtvrtečnímu zápasu s Kanadou jinak. Místo univerzálního útočníka za týmem narychlo přispěchal Filip Chlapík, čímž ustanovil zásadní otázku. Koho dát do elitní řady k Davidu Pastrňákovi? Nedělní první trénink kompletního týmu v Miláně nabídl řešení: Martina Nečase. Takže exploze ofenzivní síly soustředěná do elitní trojice. Napořád?
Čekalo se, že obnoví spolupráci z Bostonu. David Pastrňák na křídle první řady vedle parťáka Pavla Zachy, to měla být hlavní hrozba. K osvědčené souhře nakonec nedojde. Zacha se na konci ledna zranil v utkání NHL s Philadelphií a přetrvávající trable s žebry ho do olympijského turnaje nepustí. „Když vám vypadne první centr, není to dobrá zpráva pro žádný tým. Ale máme varianty,“ ujišťoval generální manažer Jiří Šlégr s tím, že o elitním středním útočníkovi mají s kouči jasno.
Je však otázkou, zda realizační tým počítal se Zachou na pozici centra první formace, podle všeho nikoli. Podle řady indicií a predikce Sportu měl toto místo obsadit Tomáš Hertl a univerzální Zacha se vrátit na post, který zastával před lety, tedy na levé křídlo.
Tuto domněnku víceméně potvrdil Radim Rulík tím, že Pastrňákovi v neděli navečer skutečně přiřadil Tomáše Hertla. Šlo tedy o to, kdo půjde na levé křídlo. Během první přípravy se tam ukázal Martin Nečas. Což může působit jako definitivní verdikt, ale také nemusí. Tým čeká před ostrým vstupem s Javorovým listem ještě pondělní, úterní a středeční trénink. Není vyloučené, že při druhém pobytu na ledě Radim Rulík zkusí ještě jinou variantu, byť by to trochu šlo proti jeho obvyklým tahům. Není to však vyloučené.
Faktem je, že při vytažení Martina Nečase do elitního útoku by dost předchozích vazeb rozbouralo. Nabízí se totiž vzpomínka na zlaté MS v Praze 2024 a propojení Pastrňáka s Ondřejem Palátem. Zkušený útočník nezažívá v NHL ideální sezonu, ale po přestupu do New York Islanders ožil. Mezi nimi by se dál počítalo s druhým centrem Vegas, tedy s Hertlem.
Kdyby Rulík přemýšlel tímto směrem, pak by mohl mít i další dva útoky po kupě stejně jako na zlatém šampionátu. Tam velmi dobře klapala spolupráce Martina Nečase s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem. Přestože centr z Vancouveru má za mořem dlouhodobě spíš defenzivní úkoly, v Praze ukázal, že dokáže být i produktivní.
Totéž se dá říci o extraligovém triu Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka. Pardubické duo spolu hraje celou sezonu, litvínovský tahoun k nim výborně sedí. Ve stejném složení navíc nastupovali i na prosincových Švýcarských hrách a na trénincích před odletem do Milána.
Nicméně při nedělní tréninkové fázi se Červenka s Lukášem Sedlákem proháněli po boku Davida Tomáška. O něco pravděpodobněji se přitom zdálo, že dlouholetého kapitána reprezentace pošle do výtahu k Davidu Pastrňákovi, pokud by už trhal sehranné extraligové trio. A Kašeho nechá se Sedlákem. Kaše však bruslil v trojici s Davidem Kämpfem a Ondřejem Palátem.
Různorodé možnosti má Radim Rulík k dispozici i v případě čtvrté lajny. Jejím lídrem se má podle očekávání stát Radek Faksa. V Dallasu plní stejnou roli výborně a v plnění defenzivních úkolů patři v NHL mezi elitu. Na křídle měl v neděli houževnaté a silové křídlo Matěje Stránského, oběma sekundoval ryzí kanonýr Dominik Kubalík.
V aktuální verzi by se do zápasové sestavy nevešli Jakub Flek a čerstvý záskok za Zachu, Filip Chlapík, jenž se do Milána přesunul v sobotu večer. Pondělní odpolední trénink reprezentace může nedělní návrh potvrdit, nebo vyvrátit.
