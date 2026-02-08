Nečas: Se zraněním to naštěstí dopadlo dobře. Základem úspěchu bude dobrá kabina
Nebýt aktuálních výpadků v sestavě Avalanche, sezonu měl dál rozjetou na sto bodů. Martin Nečas uchvacoval od prvních zápasů nového ročníku, z TOP 10 bodování vypadl až teprve nedávno. Mělo to souvislost s poraněním v dolní části těla, kvůli čemuž vynechal něokolik mistráků. Pro reprezentaci je podstatné, že majitel 62 bodů z 52 utkání NHL je v Miláně a fit. Program hokeje na ZOH 2026 >>>
Ačkoli z ústředí Colorada putovaly celkem pozitivní informace, že se Nečas stihne dát dohromady, trenér Radim Rulík netajil, že klidné spaní nemá. „Cítím se mnohem lépe a jsem rád, že jsem to vyléčil právě včas. Zranění mě už párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ oddechl si Nečas a zdaleka nejen on.
Nakonec mu zápasové volno v NHL přišlo celkem vhod. Sice s velkou pravděpodobností přišel o pár kanadských bodů, zároveň si však orazil. „Odpočinek od tréninků mi docela prospěl, ale teď jsem rád, že jsem mohl na led v Miláně. Cesta sem byla v pohodě, byli jsme pár dní v New Yorku a v neděli přiletěli,“ rekapituloval.
Fanoušky jistě navnadil plán Radima Rulíka nasadit žďárského rodáka k Davidu Pastrňákovi. Spojení dvou světových es a na centru Tomáš Hertl? To může být hodně zajímavé. „Budeme se snažit vyladit spolupráci s Pastou a Hertlíkem co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli,“ věří Nečas úspěchu na ledě.
Jedna věc je sehrát se na ledě, ještě možná důležitější bude vyladit chemii v šatně. Martin Nečas souhlasí. „Mít dobrou partu v kabině je základ každého úspěchu. Tam to začíná, potom to je znát na ledě,“ uvažuje nahlas.
On sám na ledě září, v organizaci Colorada se výtečně zabydlel, lídr týmu Nathan MacKinnon je z českého útočníka doslova nadšený. „Sezona v Coloradu je zatím moc fajn, cítím se dobře, ale tady v Itálii to bude něco jiného. Musím si tu herní pohodu přenést i sem. Hrát za Česko je největší pocta, co může být. Moc se těším,“ přiznává.
Hokejový turnaj v Miláně bude jedna velká hektika, v základní fázi jde o tři zápasy ve čtyřech dnech, následuje rychlé play off. Tím pádem hráčům nezbude moc času na další aktivity. „Popravdě vůbec nevím, jestli bude čas mrknout i na jiné sporty, nebo se podívat do centra, protože hokejový turnaj pak pokračuje hodně rychle,“ uvědomuje si Nečas.