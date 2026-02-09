Mohl se urazit, být naštvaný na svět. Místo toho Chlapík dřel a teď cítí satisfakci
Zažil nemálo krachů těsně před finální nominací na mistrovství světa, pořád marně čeká na extraligový titul se Spartou. V kůži Filipa Chlapíka byste možná rezignovali a hokej hráli tak nějak z podstaty a obyčejně. Kapitán Sparty na to však šel jinudy, vzal za to nejlépe, jak mohl. Dnes je absolutním lídrem pražského týmu, hodný následování, zlepšil se v reprezentaci, do toho vyrazil na olympiádu do Milána. O čem mluvil s novináři po prvním tréninku vedle Pastrňáka, Nečase a dalších borců z NHL? Program hokeje na ZOH 2026 >>>
O dodatečné nominaci za Pavla Zachu
„Věděl jsem od středy od večera, jak se má situace. V pátek večer jsem se to dozvěděl naplno. Bohužel je to za takových okolností, že se někdo musel zranit. Nikomu to nepřeju. Ale snažím se brát pozitivně, že jsem tady. Chci co nejvíc pomoct týmu.“
O dojmech z dějiště ZOH
„Vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat. Musím říct, že je to něco neskutečného. Dokud to člověk nezažije, tak neví, o čem to je. Jak přijeli kluci z NHL, tak najednou vidí všechny hvězdy okolo a úžasné sportovce. Dneska vyhrála zlato Češka. I jak se to slavilo, to jsou neskutečné zážitky. Věděli jsme, že tam ten závod je. Zrovna jsme šli kouknout do klubovny a slyšeli jsme, jak lidi jásali. Přímo jsme to neviděli, ale aspoň ze zpětných záběrů. Je to skvělé.“
O své roli v týmu
„Teď se soustředím na to, abych mu pomáhal. I když nejsem v sestavě. Ať už je to dělat dobrou náladu, nebo pomáhat, s čím bude potřeba. Chci být prospěšný, co nejvíc to jde. Když naskočím, budu připravený. Pak se uvidí.“
O zadostiučinění být na olympiádě
„Jo, je to zadostiučinění. Když jsem se to dozvěděl, tak mi problesklo hlavou, co všechno jsem zmeškal, co všechno mi těsně uteklo. Musím říct, že jsem rád i za sebe, co jsem tomu všechno obětoval a co jsem musel změnit, abych se sem dostal. Jsem strašně vděčný, že se přístup k nároďáku vyplatil tímhle stylem.“
O změně myšlení po neúspěších v reprezentaci
„Tohle všechno se dá vzít dvěma způsoby – buď se člověk urazí a bude naštvaný na svět, na všechny, na sebe a přestane makat, nebo si to vezme jako motivaci. Všechny neúspěchy mě vedly k tomu, kým jsem dneska. Byl jsem na sebe pyšný, čím vším jsem si musel projít, abych tady mohl být. Když jsou tady nejlepší hráči planety. Beru to jako obrovskou satisfakci.“
O gratulacích přátel k nominaci
„Bylo toho dost. Zrovna jsem byl u rodičů a trochu mě mrzelo, že jsem nestihl všem odpovědět, i když jsem se snažil. Od nejbližších to samozřejmě těší nejvíc. Taky mě mrzí, že jsem nemohl být s manželkou, protože je na dovolené. Nemohli jsme to úplně oslavit, ale přijede, takže si to užijeme později. I s oběma dětmi.“