Česko - Kanada 1:5. První třetina hokejistky zabila. Pak sehrály vyrovnaný duel
Nepovedený úvod rozhodl o celém zápase. České hokejistky v posledním utkání ve skupině proti Kanadě ztrácely po první třetině už o čtyři góly, ve zbytku duelu se soupeřkám vyrovnaly, ale prosadily se jen zásluhou nejproduktivnější hráčky týmu Natálie Mlýnkové. Po výsledku 1:5 bude ženská reprezentace čekat na další vývoj skupiny a na soupeře pro čtvrtfinále. „První třetina nás v podstatě v zápase zabila,“ věděla útočnice Tereza Vanišová. Program ledního hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Připravili si na utkání proti favorizované Kanadě velké překvapení. Realizační tým okolo hlavní trenérky Carly MacLeodové dal volno brankářské jedničce Kláře Peslarové a do olympijského debutu vyslal třiadvacetiletou trojku Julii Pejšovou. Gólmanka Milevska lovila za 14 minut třikrát puk ze sítě a rychle se vyměnila s připravenou Michaelou Hesovou.
„Ráno jsem se dozvěděla, že budu chytat já. Těšila jsem se, doufala jsem, že ukážu, co ve mně je, ale byl to těžký zápas. Přece jen tady tolik tréninků není, nebudu se ale vymlouvat, čekám lepší výkony, i když to nebyla extrémní katastrofa,“ vykládala Pejšová po premiéře pod pěti kruhy.
Situaci jí neulehčily ani spoluhráčky, které hodně času strávily na trestné lavici. „V první třetině jsme měly hodně vyloučení a úplně si nemyslím, že to byly dobře odpískané zákroky. S tím bohužel nic neuděláme. To nás bohužel stálo zápas,“ litovala Vanišová.
Po předchozích zápasech, kdy sudí nechávaly v osobních soubojích volnější metr, se proti Kanadě prakticky každý tvrdší střet trestal. „Je to těžké, člověk pak neví, co si může dovolit a co si nemůže dovolit. Nevím, přijde mi, že většinou vždycky je to takové proti Kanadě. Nevím, z jakého důvodu,“ říkala zkušený útočnice.
Právě v oslabení inkasovaly Češky i čtvrtou branku a jen 17 sekund po přestávce lovila Hesová kotouč z brány znovu. Stav na světelné tabuli hlásal 0:5. „Ale další dvě třetiny jsme nehrály špatně. Je to škoda,“ věděla Vanišová.
Vítaný čas na odpočinek
Ve zbytku zápasu Lvice srovnaly s Kanadou krok a od 21. minuty už nepovolily soupeřkám ani branku. Naopak ve třetí části se z přesilové hry prosadila Natálie Mlýnková, nejproduktivnější Češka na turnaji. „Je hrozně důrazná do brány, strašně se pere o puk a vždycky to tam nějak dá. Jsem ráda, že aspoň někomu to tam padá,“ chválila Vanišová, která zatím zažívá střelecké trápení.
Proti Finsku orazítkovala tyčku, dvakrát zvonila po její střele branková konstrukce i proti Javorovým listům. „Zatím se mi úplně nedaří dát góla. Ale to se občas stává. Snad to přijde v ten pravý moment,“ přála si dlouholetá reprezentantka.
Se spoluhráčkami teď bude čekat na soupeře pro čtvrtfinále. Češky jako první zakončily putování skupinou A, na kontě mají čtyři body. Zbylé týmy ještě čekají další duely. „Je fajn, že teď máme pár dní na to trochu odpočinout. Přece jenom to byly čtyři zápasy v pěti dnech, což je náročné. Je fajn, že si trošku odpočineme, zregenerujeme a půjdeme na to znova,“ hlásila Vanišová.
Špatnou zprávu pro český tým znamenal po čtvrtém duelu pohled na listinu zraněných. Z utkání předčasně odstoupila obránkyně Sára Čajanová i útočnice Barbora Juříčková. Podle dostupných informací by však pro pokračování v turnaji měly být k dispozici. „Doufám, že budou v pohodě. Dají se dohromady a budou hrát,“ říkala bojovně Vanišová.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|15:1
|9
|2
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|9:1
|6
|3
Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4
Švýcarsko
|3
|0
|1
|0
|2
|4:12
|2
|5
Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0