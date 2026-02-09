ONLINE: Česko - Kanada 0:5. Hokejistky nestačí, soupeř kontroluje zápas od startu
Tři zápasy, čtyři body. České hokejistky po nedělním triumfu nad Finskem (2:0) čeká na olympijských hrách v Miláně v pondělí večer už závěrečný duel v základní skupině. Tentokrát se postaví Kanadě, obhájkyním zlata a velkým favoritkám turnaje. Jak si Češky povedou? Naladí se na klíčový čtvrtfinálový duel pozitivně? Zápas začíná ve 21:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:9
|4
|3
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|4
Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|5
Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0