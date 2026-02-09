Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 0:5. Hokejistky nestačí, soupeř kontroluje zápas od startu

Olympijský ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete!
Česká brankářka Julie Pejšová inkasuje proti Kanadě na ZOH 2026
České hokejistky na střídačce během utkání proti Kanadě
Češka Sára Čajanová proti Kanadě na ZOH
Česká brankářka Julie Pejšová inkasuje proti Kanadě na ZOH 2026
Česká brankářka Julie Pejšová inkasuje proti Kanadě na ZOH 2026
Kanadské hokejistky se radují z gólu proti Česku na ZOH
Hokej na ZOH 2026
Tři zápasy, čtyři body. České hokejistky po nedělním triumfu nad Finskem (2:0) čeká na olympijských hrách v Miláně v pondělí večer už závěrečný duel v základní skupině. Tentokrát se postaví Kanadě, obhájkyním zlata a velkým favoritkám turnaje. Jak si Češky povedou? Naladí se na klíčový čtvrtfinálový duel pozitivně? Zápas začíná ve 21:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA2200010:16
2Česko310116:94
3Kanada110004:03
4Švýcarsko201014:72
5Finsko200020:70

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

