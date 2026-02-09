Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejistky čeká poslední zápas ve skupině, zaskočí favoritky?

Hokej na ZOH 2026
Tři zápasy, čtyři body. České hokejistky po nedělním triumfu nad Finskem (2:0) čeká na olympijských hrách v Miláně v pondělí večer už závěrečný duel v základní skupině. Tentokrát se postaví Kanadě, obhájkyním zlata a velkým favoritkám turnaje. Jak si Češky povedou? Naladí se na klíčový čtvrtfinálový duel pozitivně? Zápas začíná ve 21:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA2200010:16
2Česko310116:94
3Kanada110004:03
4Švýcarsko201014:72
5Finsko200020:70

