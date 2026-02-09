Předplatné

Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: Češky čekají na soupeře. Kdo hrozí?

České hokejistky pod vedením koučky Carly MacLeodové vyhlíží soupeře pro čtvrtfinále
České hokejistky pod vedením koučky Carly MacLeodové vyhlíží soupeře pro čtvrtfinále
Češka Michaela Pejzlová proti Kanadě na ZOH
Češka Michaela Pejzlová proti Kanadě na ZOH
Češka Michaela Pejzlová proti Kanadě na ZOH
Češka Kateřina Mrázová na ZOH proti Kanadě
Prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou na hokeji
Alena Šeredová sledovala české hokejistky proti Švýcarsku
Alena Šeredová sledovala české hokejistky proti Švýcarsku
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Až zbývající zápasy určí umístění a také vyzyvatele pro play off. Svěřenkyně koučky Carly MacLeodové mohou ve čtvrtfinálovém zápase narazit na jednoho z trojice Švédsko, Švýcarsko či Finsko. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Program play off v hokeji žen na ZOH 2026

ČasZápasFáze
pátek 13. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
sobota 14. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pondělí 16. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
čtvrtek 19. února
14:40 O třetí místo
19:10 Finále

Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA3300015:19
2Kanada220009:16
3Česko410127:144
4Švýcarsko301024:122
5Finsko200020:70

    Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko3300014:29
    2Itálie320018:96
    3Německo311018:75
    4Japonsko310027:103
    5Francie400134:131

      Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?

      • O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
      • Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
      • Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
      • Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas. 

      S kým mohou Češky hrát ve čtvrtfinále?

      • Švédsko - s momentálně vedoucím týmem skupiny B si české hokejistky zahrají, pokud setrvají na třetím místě ve skupině A. Stane se tak v případě porážky Švýcarek s Finkami a následně jakékoliv prohry Finska v dohrávaném duelu s Kanadou.
      • Švýcarsko - do odvety se soupeřkami ze skupiny A nastoupí Češky v případě, že Finsko porazí Švýcarky a následně i Kanaďanky minimálně o dva body, což by Česko odsunulo na čtvrté místo.
      • Finsko - proti týmu, nad kterým si Češky připsaly jediné vítězství ve skupině A, nastoupí znovu v případě, že Švýcarky zvítězí nad Finkami, kterým by následně nepomohla ani případná výhra nad Kanadou. 

      Olympijský ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete! • isportTV

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

