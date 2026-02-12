Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: Češky jdou na Švédky, otevřou program čtvrtfinále
České hokejistky se ve čtvrtfinále olympijského turnaje utkají se Švédkami. Ve skupině A uhájili třetí příčku, a proto jdou na vítězky skupiny B. Národní tým otevírá čtvrtfinálový program, zápas se hraje v pátek v 16.40. Další dvojice tvoří USA - Itálie, Kanada - Německo a Finsko - Švýcarsko. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Kdy hrají Češky na ZOH 2026? Program ledního hokeje žen
- USA – ČESKO 5:1, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko 3:4sn, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko 2:0, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO 1:5, pondělí 9. 2., 21:10
- ČESKO - Švédsko, pátek 13. 2., 16:40
Program play off v hokeji žen na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|pátek 13. února
|16:40
|ČESKO - Švédsko
|Čtvrtfinále
|21:10
|USA - Itále
|Čtvrtfinále
|sobota 14. února
|16:40
|Kanada - Německo
|Čtvrtfinále
|21:10
|Finsko - Švýcarsko
|Čtvrtfinále
|pondělí 16. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|čtvrtek 19. února
|14:40
|O třetí místo
|19:10
|Finále
Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2
Kanada
|4
|3
|0
|0
|1
|14:6
|9
|3
Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4
Finsko
|4
|1
|0
|0
|3
|3:13
|3
|5
Švýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2
Německo
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3
Itálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4
Japonsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5
Francie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?
- O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
- Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
- Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
- Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas.