Kouče kanadských hokejistů ohromila olympijská aréna: Kritika byla nespravedlivá
Zprávy byly ještě pár dní před zahájením zimní olympiády znepokojivé. Aréna, která měla sloužit jako hlavní hala pro hokejový turnaj v Miláně, byla plná nedodělků a stále připomínala stavbu. Panovaly obavy, zda bude kvůli časovému skluzu včas připravena, zatímco hvězdy NHL se po 12 letech připravovaly na svůj návrat pod vlajku s pěti kruhy. Kanadský trenér Jon Cooper však byl po prvním tréninku ohromen.
„Je to jeden z nejkrásnějších stadionů, jaké jsem viděl večer zvenčí. Je fenomenální, kritika byla nespravedlivá,“ prohlásil o zářící budově s fasádou z jasných světel při rozhovoru pro TSN. „Myslím, že některé zprávy, které se objevily před olympiádou, neodpovídají skutečnosti. Fantastické. Nemůžu se dočkat, až uvidím, jaké bude vypadat, až se zaplní lidmi. Zdá se, že to bude super,“ dodal.
Hrací plocha milánské Santagiulia Ice Hockey Areny představovala další velký problém. „Je to neuvěřitelné. Jako by nikdo nechápal, jaká událost se tu za pár dní bude konat,“ povzdechl si ještě minulý týden kanadský mistr ledu Don Moffatt, který se stará o plochu v Miláně, jinak pracuje pro Colorado Avalanche.
V hale pro 11 600 diváků bylo dlouho víc hliníkových žebříků než hokejek. V neděli plocha čelila nejtěžší zkoušce, proběhlo na ní pět tréninků. Kanada přišla na řadu jako poslední, při bruslení se hromadilo víc sněhu, než bývá obvyklé. Ale hráči tvrdili, že s tím problém neměli.
„Slyšel jsem o tom spoustu různých věcí. Myslím, že tady odvedli skvělou práci. Je tu spousta týmů, spousta lidí, kteří přicházejí a odcházejí, ale to se u těchto akcí dá očekávat,“ uvedl kanadský kapitán Sidney Crosby, zatímco chodby voněly čerstvě natřenými barvami.
