OLYMPIJSKÝ ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete, tvrdí Bednář

Video placeholder
Olympijský ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete! • Zdroj: isportTV
Zimák ŽIVĚ
Lukáš Dostál na prvním tréninku v Miláně
Český útočník Ondřej Kaše
Trenér Radim Rulík udílí pokyny českým reprezentantům
Lukáš Dostál na prvním tréninku hokejové reprezentace před ZOH
Radim Rulík na prvním tréninku reprezentace v dějišti olympiády
Lukáš Sedlák na prvním tréninku v Miláně
Fotogalerie
Hokej na ZOH 2026
Seriál olympijských podcastů pod hlavičkou ZIMÁKU se rozjel pondělním ostrým startem. Hostem živého vysílání byl bývalý vynikající útočník národního týmu i řady elitních klubů Jaroslav Bednář a přímo z dějiště Her se přihlásili reportéři deníku Sport a webu iSport Zdeněk Janda a Filip Ardon. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE >>>

Témata byla jasná: aktuální situace po prvních trénincích českého i kanadského národního týmu, zajímavé složení zámořské sestavy i té, kterou má na starost Radim Rulík. Rozebíralo se, co všechno bude zapotřebí k úspěchu na olympiádě krom výborných přesilovek, kvalitního oslabení a skvělých brankářů. Ano, parta v kabině.

„Můžete mít dvacet McDavidů, ale bez party v kabině nikdy nic nevyhrajete,“ podotýká Bednář, jemuž se splnilo přání v podobě dodatečné nominace do Milána. V jaké pozici ho vidí a co říká předpokládané zápasové sestavě před čtvrtečním vstupem?

ZIMÁK DENNĚ

Počínaje dneškem odstartoval seriál podcastů ZIMÁK, věnovaný speciálně olympiádě v Miláně.

V zápasové dny českého týmu se můžete těšit na detailní rozbor bezprostředně po utkání.

Ve volné dny se z dějiště přihlásí Zdeněk Janda a Filip Ardon s čerstvými informacemi z českého tábora. Hned první duel s Kanadou (čtvrtek cca od 19:15) okomentují experti David Krejčí, Radek Duda a Zbyněk Irgl.

Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

