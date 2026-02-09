OLYMPIJSKÝ ZIMÁK: Můžete mít 20 McDavidů, bez party nic nevyhrajete, tvrdí Bednář
Seriál olympijských podcastů pod hlavičkou ZIMÁKU se rozjel pondělním ostrým startem. Hostem živého vysílání byl bývalý vynikající útočník národního týmu i řady elitních klubů Jaroslav Bednář a přímo z dějiště Her se přihlásili reportéři deníku Sport a webu iSport Zdeněk Janda a Filip Ardon. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE >>>
Témata byla jasná: aktuální situace po prvních trénincích českého i kanadského národního týmu, zajímavé složení zámořské sestavy i té, kterou má na starost Radim Rulík. Rozebíralo se, co všechno bude zapotřebí k úspěchu na olympiádě krom výborných přesilovek, kvalitního oslabení a skvělých brankářů. Ano, parta v kabině.
„Můžete mít dvacet McDavidů, ale bez party v kabině nikdy nic nevyhrajete,“ podotýká Bednář, jemuž se splnilo přání v podobě dodatečné nominace do Milána. V jaké pozici ho vidí a co říká předpokládané zápasové sestavě před čtvrtečním vstupem?
ZIMÁK DENNĚ
Počínaje dneškem odstartoval seriál podcastů ZIMÁK, věnovaný speciálně olympiádě v Miláně.
V zápasové dny českého týmu se můžete těšit na detailní rozbor bezprostředně po utkání.
Ve volné dny se z dějiště přihlásí Zdeněk Janda a Filip Ardon s čerstvými informacemi z českého tábora. Hned první duel s Kanadou (čtvrtek cca od 19:15) okomentují experti David Krejčí, Radek Duda a Zbyněk Irgl.
Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.