Zimák ŽIVĚ: novinky v českém týmu, sestava při neúčasti Zachy a kdo půjde do brány?
Přímo z Milána se přihlásí redaktoři deníku Sport a serveru iSport Zdeněk Janda a Filip Ardon, aby s Mírou Horákem a Jaroslavem Bednářem rozebrali aktuální zákulisní informace v táboře národního týmu. Řešit se bude sestava trenéra Rulíka při neúčasti Pavla Zachy, volba brankáře do úvodního zápasu s Kanadou a další záležitosti. Začínáme ve 14:30, tak se připojte i vy a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE >>>