Zimák ŽIVĚ: novinky v českém týmu, sestava při neúčasti Zachy a kdo půjde do brány?

Lukáš Dostál na prvním tréninku v Miláně
Český útočník Ondřej Kaše
Trenér Radim Rulík udílí pokyny českým reprezentantům
Lukáš Dostál na prvním tréninku hokejové reprezentace před ZOH
Radim Rulík na prvním tréninku reprezentace v dějišti olympiády
Lukáš Sedlák na prvním tréninku v Miláně
Český obránce Jan Rutta
Přímo z Milána se přihlásí redaktoři deníku Sport a serveru iSport Zdeněk Janda a Filip Ardon, aby s Mírou Horákem a Jaroslavem Bednářem rozebrali aktuální zákulisní informace v táboře národního týmu. Řešit se bude sestava trenéra Rulíka při neúčasti Pavla Zachy, volba brankáře do úvodního zápasu s Kanadou a další záležitosti. Začínáme ve 14:30, tak se připojte i vy a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE >>>

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

