Kanada za zavřenými dveřmi. Tohle nepamatuju, žasnul novinář. Jak nastoupí proti Česku?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po příletu do Milána se v neděli vytasili s největšími hvězdami hokejového turnaje. Kanada přivezla do Itálie našlapaný tým, zájem o první nácvik byl obrovský. V pondělí měli novináři do tréninkové arény přístup zakázaný. Javorové listy se připravovaly za zavřenými dveřmi. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je tréninková hala moc malá,“ vysvětloval po pobytu na ledě hlavní kouč Jon Cooper. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Přibližně padesátka novinářů se v pondělí před polednem shromáždila u tréninkové haly vedle milánské Santa Giulia Arény. Zhruba půl hodiny čekali na sluníčku na povolení vstupu k ledu, aby mohli v mixzóně vyzpovídat hvězdy Kanady. Samotný trénink se odehrával za zavřenými dveřmi, což překvapilo i zkušené zámořské žurnalisty.
„Rozhodně to není obvyklé. Nepamatuju si, že by se to v minulosti stalo,“ řekl na dotaz iSportu slavný insider Pierre LeBrun. „Sám se snažím přijít na to, proč to tak je,“ dodal.
Novináři se dočkali povolenky do vedlejší haly až v samém závěru tréninkové jednotky. Javorové listy byly ještě v plné sestavě na ledě, ale už nenacvičovaly žádné zápasové věci. Po konci vyměřeného času se hráči i trenéři tradičně postavili před obrovský hrozen diktafonů a mikrofonů.
„Já jsem to rozhodnutí neudělal,“ opáčil stručně hvězdný Nathan MacKinnon na otázku, proč byl trénink uzavřený a co se dělo mimo zraky novinářské obce. Floridský útočník Sam Bennett byl o něco sdílnější. „Pracovali jsme na systému víc než na prvním tréninku. Taky jsme se trochu podívali na speciální týmy,“ prozradil.
To, že by šlo ze strany kanadského výběru o taktický prvek, rázně odmítl hlavní trenér Jon Cooper. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je hala moc malá. Je tu moc rozptýlení, když dorazí moc lidí. Pak jsou s tím problémy,“ popisoval. „Jestli se mě chcete zeptat, jestli se změnily lajny, nebo se něco stalo, tak ne. Nic se nezměnilo,“ dodal vzápětí.
Překvapivý první útok
To znamená, že hned v prvním útoku se proti Česku pravděpodobně sejde nečekaná trojice. Objev posledních měsíců Macklin Celebrini vyskočil rovnou do elitní formace, kde by se měl potkat s nejhvězdnějším centrem Connorem McDavidem. Vedle nich nastoupí tvrďák z Washingtonu Tom Wilson, další překvapivý prvek.
Zmíněný MacKinnon dostane k ruce Nicka Suzukiho a otravného Brada Marchanda. Techničtější má být uskupení kapitána Sidneyho Crosbyho s Markem Stonem a Mitchem Marnerem, elitní obranu tvoří Devon Toews a Cale Makar. Druhý jmenovaný doplní první přesilovku, v níž nebude scházet kromě tří kanadských centrů také Sam Reinhart.
Pokud by pondělní kanadský trénink probíhal na hlavní aréně, ke stejnému kroku by severoamerický celek nesáhl. Na rozdíl od výběru USA, který se uzavřel novinářům přibližně hodinu před nácvikem v Santa Giulia Aréně. „Na velké hale? To jsme my nikdy neudělali,“ řekl Cooper, když se informaci dozvěděl.
Z hlavního muže kanadské lavičky, který běžně šéfuje Tampě Bay, vyzařovala dobrá nálada. Před novináři si neodpustil několik vtípků. Třeba když přišla řeč na připravená videa, která s realizačním týmem dopředu nachystal pro olympioniky. „Nemůžete přijet na trénink a všechno naráz projít. Byla s tím tuna příprav. Teď se ukáže, kdo se na videa podíval a kdo ne,“ smál se osmapadesátiletý kouč.
Z kanadského výběru přesto před startem turnaje sálá obrovské soustředění. Javorové listy přiletěly do Milána pro zlato. „Chci si olympiádu užít, ale nejsem tady, abych si užíval. Udělám, co budu moct, abych hrál dobře. Doufám, že to bude stačit a přispěju týmu,“ říkal vyhlášený profesionál MacKinnon.
„Nate je obrovský dříč. Zjistil jsem to na Four Nations, kde jsme měli volný den a on za mnou přišel a zeptal se mě, jestli mi nebude vadit, když půjde na led. Ale tohle je olympiáda, zážitek, jaký už nikdy nemusíme zažít. Říkal jsem jim, užijte si to, užijte si to ve vesnici, potkejte se s dalšími sportovci. Ale když jdeme do arény, tak je čas se soustředit,“ dodával k nastavení jedné z největší hvězd Cooper.