Jakou formu si do Milána přivezli čeští borci z NHL? Nejlepší známku mají dva

Adam Papoušek
Hokej na ZOH 2026
Už ve čtvrtek zahájí hokejová reprezentace své tažení na olympiádě v Itálii. A spoléhat se bude především na tahouny z NHL. Web iSport se zaměřil na jejich výkony v dosavadním ročníku slavné zámořské ligy a oznámkoval je. Nejlepší desítky dosáhli pouze dva hráči. Jak si vedou ostatní? Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Lukáš Dostál

  • gólman
  • Anaheim Ducks

Jestliže nedisponujete v poli lepším, nebo alespoň vyrovnaným týmem jako soupeř, pak potřebujete od gólmana ty nejlepší výkony. A když je Dostál doručí, umí zápasy doslova ukradnout. V Anaheimu se mu ročník zatím příliš nedaří, skvělou zprávou ale je, že od 21. ledna odchytal výborných 6 zápasů v řadě. Na tom se dá stavět.

Karel Vejmelka

  • gólman
  • Utah Mammoth

V Utahu se stal neotřesitelnou jedničkou. Realizační tým nevěří tolik Vítku Vaněčkovi, i proto Vejmelka zasáhl už do 44 utkání (nejvíce se Sarosem) a na kontě má 27 vítězství (nejvíce s Vasiljevským). V aktuální sezoně pochytal 11,3 gólu nad očekávání, což je jedenáctá nejlepší hodnota mezi všemi brankáři NHL.

Daniel Vladař

  • gólman
  • Philadelphia Flyers

Pro svoji kariéru si nemohl vybrat lepší tým. V létě se upsal Flyers s vidinou postu brankářské jedničky. Podařilo se. Vladař je v dosavadním ročníku nejdůležitějším hráčem Philadelphie. Při hře pět proti pěti pochytal 10,9 gólu nad očekávání. Lepší hodnotou se může pochlubit pouze pět brankářů.

Radko Gudas

  • obránce
  • Anaheim Ducks

V pětatřiceti letech patří kapitán Ducks mezi nejzkušenější hráče. Primárním Gudasovým úkolem bude opět defenziva, čistit prostor před vlastní brankou a zjednat respekt u soupeřů. Čeká ho mírně odlišná role oproti Anaheimu, který od letního příchodu trenéra Quennevilla přesedlal na ofenzivní hokej.

Filip Hronek

  • obránce
  • Vancouver Canucks

Nepřekvapí, pokud v důležitých zápasech odehraje okolo 30 minut. Hronek je klíčový hráč české reprezentace. Dobře pro realizační tým, že s podobnou rolí je obeznámen z Vancouveru, kde se po odchodu Quinna Hughese stal bekem číslem jedna. Canucks, nejhorší tým NHL, vstřelili s Hronkem na ledě 44 branek a inkasovali 37 gólů při hře pět proti pěti.

Radek Faksa

  • útočník
  • Dallas Stars

Léta platí za jednoho z nejlepších defenzivních útočníků na světě. Potvrzuje se to i v aktuálním ročníku, kdy opět patří mezi nejlepší centry na tomto postu v NHL. Ofenzivní přínos od Faksy tolik neočekávejte. Menším otazníkem však je, že už pravidelně nenastupuje proti nejlepším soupeřům, jako tomu bývalo v minulosti.

Tomáš Hertl

  • útočník
  • Vegas Golden Knights

Dvaatřicetiletý útočník se ve Vegas etabloval ve spolehlivého druhého centra. V dresu národního týmu bude zřejmě nastupovat jako první. V zámoří zažívá povedený ročník. Odvádí nadstandardní výkony do defenzivy a míří k 70 bodům. Reprezentace bude potřebovat, aby v této formě pokračoval i v Itálii.

David Kämpf

  • útočník
  • Vancouver Canucks

Po neslavném konci angažmá v Torontu našel chlebodárce ve Vancouveru. Pro Kämpfa do velké míry vysvobození. Na ledě dostává výrazně víc prostoru. Nastupuje proti nejlepším útokům soupeřů a do defenzivy hraje zřejmě svůj nejlepší ročník v kariéře. To samé už se ale nedá říct o jeho produktivitě (2+4 ve 34 utkáních).

Martin Nečas

  • útočník
  • Colorado Avalanche

Sedmadvacetileté křídlo hraje životní ročník, a pokud má česká reprezentace pomýšlet na medaili, potřebuje, aby Martin Nečas ve výkonech z Denveru pokračoval i na ZOH. Je nejlepším českým hráčem s pukem na hokejce při výstavbě útočných akcí. Bez jeho příspěvku by šance národního týmu výrazně klesly.

Ondřej Palát

  • útočník
  • New York Islanders

Nepovedená kapitola u Devils se před pár týdny definitivně uzavřela, Palát byl vytrejdován na Long Island. V Itálii bude chtít dokázat, že je stále platným hráčem, jako jím byl na MS v Praze 2024. Pokud by si tehdejší výkony oživil a zopakoval, bude pro český tým obrovskou posilou.

David Pastrňák

  • útočník
  • Boston Bruins

S nejlepším českým hráčem bude stát a padat gólová produktivita Rulíkova výběru. Na kontě má 71 bodů v 52 zápasech. Morgan Geekie, druhý nejproduktivnější hráč Bostonu, jich doposud nasbíral 54, přitom odehrál o čtyři duely víc. Pasta dobře ví, jak táhnout tým na svých zádech.

