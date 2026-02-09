Hertl vzpomínal na chvíle vedle Pastrňáka: Za třetinu dal hattrick. Snad nám to půjde
PŘÍMO Z ITÁLIE | Největší ofenzivní sílu napumpovali do první lajny. Reprezentační trenéři se rozhodli postavit elitní řadu z trojice David Pastrňák, Tomáš Hertl a Martin Nečas. Tedy z nejúdernějších českých útočníků současnosti. Všichni tři mají před startem olympiády na kontě v NHL shodně 22 gólů. „Snad se o to podělíme. Všichni umíme dát gól, Neči s Pastou hru i tvoří, já se k tomu taky umím přidat. Když bude šance, bude střílet ten v nejlepší pozici,“ říkal Hertl po druhém tréninku v Miláně.
Dostal na záda obrovskou zodpovědnost. Tomáše Hertla určili trenéři za elitního centra české reprezentace na olympiádě, právě na útočníkovi Vegas bude z velké části stát ofenzivní hra mužstva. Pro úvod turnaje by měl dostat k ruce nejproduktivnější Čechy v NHL. „Hraju přesilovky, hraju velké minuty, důležité momenty. Jsem na to zvyklý a budu to chtít ukázat. Budu se snažit být před bránou, udělat černou práci, clonit a být zodpovědný do obrany,“ nastiňoval dvaatřicetiletý útočník v pondělí.
Máte za sebou druhý trénink v Miláně. Byl hodně intenzivní?
„Jo, odsejpá to. Pár dní jsme na ledě nebyli, jelikož nám skončily sezony, cestovali jsme. Zase trošku zpátky do tempa. Ale odsejpá to a pomalu se začínáme snad sehrávat.“
Co říkáte na složení první lajny, v níž máte na křídle Davida Pastrňáka a Martina Nečase?
„Jsem v lajně se dvěma nejlepšími českými hokejisty momentálně, takže si to užívám. Ale zároveň víme, že to je zodpovědnost a budou se od nás čekat věci. Musíme se na to připravit, budeme chtít podat co nejlepší výkon. S Pastou jsem hrál jednu třetinu, když jsme hráli o bronz, tam se nám to povedlo. Za třetinu dal hattrick. S Nečim trénuju celé léto, snad jsme trošku z léta sehraní. Doufám, že nám to půjde.“
Kdo bude ve vaší lajně střelec? Všichni tři máte v NHL stejně gólů.
„Už jsme se bavili, že já Pasta i Neči máme všichni 22 gólů. Snad se o to podělíme. Všichni umíme dát gól, Neči s Pastou hru i tvoří, já se k tomu taky umím přidat. Když bude šance, bude střílet ten v nejlepší pozici. Doufám, že se za dva tréninky sehrajeme a pomůžeme týmu co nejvíc.“
Zatím to klape?
„Pár dní jsme nebyli na ledě, sehráváme se, zároveň se musíme učit trošku systém. Přece jen pro mě je to pod panem Rulíkem poprvé. Aby to klapalo, protože hra do útoku pak přijde sama. Spíš jde o obranné fáze, do útoku je pak člověk kreativní a domluví se na tom.“
Trenéři posílali hráčům manuály, ale na ledě je to asi něco jiného…
„Samozřejmě. Podíváme se na videa, vidíme, jak to je, ale na ledě je to úplně něco jiného. Všichni jsme ale profíci a už jsme systém tak nějak hráli. Hodně je toho podobného, takže si na to zvykneme rychle.“
Na přesilovku by s vámi měli nastupovat Filip Hronek a Ondřej Palát. Budete tam mít tedy rovnou tři praváky.
„Hróňa, Pasta i Neči mají výbornou střelu, budou to tam prát. Na mně a Paličovi je stínit, dorážet, najít si prostor. Já celou sezonu hraju uprostřed a daří se mi tam, dávám při přesilovce hodně gólů. Musím si i tady snažit najít místo. Přesilovky a oslabení budou hrozně důležité.“
O několik předchozích turnajů s reprezentací jste přišel kvůli zdravotním problémům. Byla velká úleva, že to teď dopadlo?
„Vynechal jsem Soči 2014, kdy jsem se zranil týden do turnaje, pak i Světový pohár… Nebudu lhát, poslední zápas za Vegas jsem na to trochu myslel. Nikdy nevíte. Pořádně jsem se těšil, až když jsem seděl v letadle. Teď procházím vesnicí, všude vidím ty kruhy, to je neskutečné. Krásná atmosféra. Teď ještě přidat výkony.“
Na pondělním tréninku jste se v tréninkové hale střídali s Kanaďany. Proběhlo už nějaké pošťuchování před prvním zápasem turnaje?
„Ještě než jsme letěli, po zápase jsem už vrážel do Marnera, Stonea, Theodora, ať se připraví. Nějaké hecovačky samozřejmě jsou a budou. Bylo by krásné je porazit, protože bych jim to mohl dávat sežrat celý rok.“
Těšíte se osobně hodně na střet s Kanadou?
„Vidíme, koho mají v týmu, kdo tam je. Ale pořád je to jeden zápas a my máme spoustu kvalitních hráčů. Když se semkneme, budeme hrát jako jeden tým a vyjde to, můžeme porazit kohokoliv. Určitě to ale nebude jednoduché. Víme, že jsou favoriti, ale v téhle době se dá porazit kdokoliv.“
Zámořská média píšou o tom, že byste mohli mít na turnaji nejlepší gólmany. Souhlasíte?
„Na turnajích je to fakt základ. Je těžké to na gólmany házet, ale když zachytá gólman, podrží, chytí dva důležité momenty a vy pak něco dáte, tým to hrozně vytáhne. Všichni tři mají výborné sezony. Dosty, Vlady, Vejmo má snad nejvíc vítězství v NHL. Gólmani pro nás celkově v NHL jsou nejsilnější stránka. Máme snad sedm gólmanů na to, kolik máme NHL hráčů. Je to velká kvalita. Nebudeme lhát, že bychom na ně nespoléhali. Ale pořád musíme tahat za jeden provaz. Jinak úspěch neuděláme.“
Tým se byl v neděli večer podívat na stříbrnou medaili rychlobruslaře Metoděje Jílka. Taky jste vyrazil?
„Skoro všichni jsme byli v Českém domě, když přišel s medailí, takže jsme mu gratulovali. Každému Čechovi fandíme, je to ohromný úspěch a snad přidá další. Je mladý, má před sebou velkou budoucnost.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0