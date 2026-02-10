Jalonen poprvé o Česku: Žádná hořkost! Děkuje, chválí Pastu a jaký od Rulíka dostal dárek?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Seděl v tiskovém středisku, na tváři měl úsměv a několikrát zopakoval: „Hlavně prosím pozdravte všechny fanoušky v Česku. Moc jim děkuju za podporu.“ Finský kouč Kari Jalonen, jenž národní tým dva roky vedl, v Tampere s ním získal bronz, skončil za zjitřených emocí. Ale kritiku od něj nečekejte. „Na český hokej mám jenom krásné vzpomínky, opravdu. Žádná hořkost,“ vykládal zkušený trenér (66), jenž momentálně vede Kolín v německé lize. Mluví i o Rulíkovi nebo Červenkovi. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nejdřív medailové emoce v roce 2022, o rok později ale v Rize přišel výbuch. A Jalonen se musel rozloučit. Od té doby se k tomu nevyjadřoval, až v dějišti olympiády promluvil pro iSport a hokej.cz. Vypadal uvolněně, bylo z něj cítit, že o české reprezentaci mluví rád. Bez zášti ani trpkosti.
Pozdravil jste nás česky Dobrý den. Takže jste nezapomněl.
„Jasně, že ne. Ale to bylo jenom pár slovíček.“
Jak vůbec vzpomínáte na působení u české reprezentace?
„Měl jsem tam dva skvělé roky, dva šampionáty. Každý ví, že v Rize 2023 jsme měli trochu smůlu, dva důležití centři (Chytil a Sedlák) se nám zranili. A i další hráči vypadli. Ale to je hokej, s takovými věcmi nic neuděláte.“
Ale nakonec z toho byl bronz.
„To byl pro mě neskutečný zážitek. Stále jsem v kontaktu s některými kluky. Hodně jsem si oblíbil svůj realizační tým, Libora Zábranského a jeho Kometu Brno, pak je tam Jakub Flek. Když vyhráli českou extraligu, psal jsem jim zprávu. Vím, že v základní části to nebylo nic moc, ale potom se neuvěřitelně zvedli.“
Vypadá to, že bronz v Tampere český hokej nakopnul, zavládla v něm pozitivnější nálada, víc trenéři začali spolupracovat.
„Doufám, že jsem k tomu trochu přispěl, snažil jsem se otevřít trenérům z klubů. Po bronzové medaili jsem jim ukazoval náš herní plán, nic jsme neskrývali. Také jsem cestoval do klubů.“
Co říkáte na český tým?
„Máte skvělé brankáře, Vejmelka i Dostál, jedni z nejlepších gólmanů v NHL. No a hráče jako David Pastrňák nebo Roman Červenka, ty všichni známe.“
Když jste u hvězdy Bostonu, právě on vstřelil v Tampere v utkání o bronz hattrick.
„Je tak pozitivní! Dokáže úplně rozsvítit kabinu díky svojí energii. Je to superstar, dokáže dát důležitý gól. Jako v Praze, že?“
Ano, vítězný ve finále.
„Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybyste ho neměli. Ale on se dostal do šance a rozhodl zápas. O tom to je, tohle potřebujete od takového hráče. A Červenka? Neskutečné, že je stále klíčovým hráčem, ve čtyřiceti letech. Navíc je to opravdu úžasný charakter a lídr.“
Nemůžu na český hokej říct nic špatného
Necítíte přeci jenom trochu hořkost z toho konce? Nebyl idylický, plný emocí, létaly dokonce žaloby.
„Ale hokejový byznys je někdy takový. Rozhodně z toho nejsem špatný, vůbec ne. Je to byznys, to se neděje jenom v Česku. Ale všude. A člověk to musí přijmout.“
Takže celkově dobré vzpomínky?
„No jasně! Neuvěřitelně dobré… Už jenom žít v Praze, což je krásné město. Nemůžu na váš hokej říct nic špatného. Prosím, pozdravujte všechny české fanoušky, moc jim děkuju za podporu. Bylo to krásné. Opravdu.“
Pořád jste s někým v kontaktu? Z vedení?
„Ne, to moc ne.“
Už jste měl možnost v Miláně potkat současného kouče Radima Rulíka?
„Ještě ne. Tam je trošku problém, že on nemluví anglicky. Ale dobře ho znám, byl jsem s ním a jeho realizačním týmem na šampionátu dvacítek. Takže výborně znám i Jiřího (Kalouse) a všechny jeho kolegy. Tehdy jsme úzce spolupracovali v létě v Edmontonu a potom i v Halifaxu, kde se dostali junioři do finále. Takže jako trenéři spolu výborně fungují. Mají přesně rozdělené role, což jim hodně pomáhá. A jsou to dobří lidé.“
Takže proti nim nemáte, že právě oni po vás národní tým převzali.
„Absolutně ne! Naopak mi dali obrázek, na kterém na mě hráči v Tampere po bronzu lijí vodu. Tehdy to byla celkem slavná fotka… Doteď ji mám u sebe. Oni mi to dali na památku, abych na český hokej nezapomněl. A nebojte, nezapomenu. Takže jsou fakt skvělí lidé.“
Může být pro české trenéry i hráče nevýhoda, že nebyli součástí turnaje Four Nations?
„Sledoval jsem samozřejmě české výkony a myslím, že trenéři udělali dobrý tah, když vzali na olympiádu většinu kádru ze zlaté Prahy. Na olympiádě je z toho týmu snad devatenáct hráčů, ne?“
Ano, přesně tak.
„To je opravdu chytrý tah. Protože dokázali vyhrát náročný turnaj a dokázali ustát tlak. Navíc před domácími fanoušky. Zároveň se nezměnil ani realizační tým. Mají tedy několik pozitivních věcí, na kterých mohou stavět. Váš tým se mi líbí.“
Udělal byste něco jinak u české reprezentace, když se ohlédnete?
„Ne ne. Měl jsem kolem sebe výborné spolupracovníky, kteří mi pomohli. Opravdu jo. Nemůžu říct něco negativního.“
Jaký je váš top moment za ty dva roky?
„Určitě Tampere, zápas o bronz a vítězství. Plný dům, skvělá atmosféra, bylo to doma. Pastrňák dal hattrick. Byli v hledišti skvělí čeští fanoušci, ale i ti finští. Bylo to místo, kde jsem byl doma. Po dvou třetinách jsme prohrávali, pak jsme to skvěle otočili. Tahle vzpomínka nezmizí. Nikdy.“
Byl jste v Praze od té doby?
„Ano, byl jsem tam v roce 2024 při šampionátu, který se tam hrál.“
Jaké byly reakce fanoušků?
„Moc hezké, potkal jsem spoustu lidí, kteří mě chtěli pozdravit, rozdal jsem hodně selfie fotek. Byly i nějaké rozhovory. Byl jsem tam v rámci výpravy finského svazu na trenérském sympóziu. Takže mě požádali, abych taky dorazil. Viděl jsem dva tři zápasy, strávili jsme tam několik dní. Bylo to moc fajn.“
Trénovat Finsko? Bez komentáře
Budete sledovat české zápasy?
„Budu spolukomentovat váš zápas s Kanadou. Ve Finsku to dávají živě a vybrali si mě, že jsem specialista na váš hokej. (smích)
A přál byste si finále Česko – Finsko?
„No jasně! To by byla paráda. Ale tady vás asi zklamu, tady musím říct, že bych fandil Finsku.“ (smích)
Jaký jste spolukomentátor?
„Budu hodný, nebudu nikoho kritizovat. Ale pořád se na to koukám z pohledu trenérských zkušeností. Abych to předal fanouškům ve Finsku.“
Máte ambice znovu trénovat finskou reprezentaci?
„O tom teď nechci mluvit. Uvidíme!“
A co očekáváte od vašeho výběru v Miláně?
„Naše elitní generace je teď v top věku – Rantanen, Aho, Heiskanen, Saros. Máme od nich vysoká očekávání, stejně oni sami od sebe. Na takový turnaj čekali dvanáct let a teď mají šanci. Možná i zkušenost z Four Nations má svůj smysl, nehráli jsme tam moc dobře.“
Což je velké ponaučení, že?
„No jasně. Teď budou mnohem lépe připravení. I pro kouče je to škola. Teď už ví, jak se lépe připravit. Turnaj je hodně krátký – tři zápasy a jdete na klíčový zápas. Nevíte, na koho narazíte. Ale mám očekávání. Finská generace okolo Saku Koiva nebo Teemu Seläneho byla také excelentní. V Turíně 2006 jsme byli kousek od zlatých medailí, pak jsme brali bronzy ve Vancouveru i v Soči. Ale uvidíme, je tu řada skvělých týmů.
Kdo je teď vaším oblíbeným Finem v NHL?
„V IFK Helsinky jsem trénoval Mikaela Granlunda, když mu bylo sedmnáct. On je můj oblíbenec, je to navíc kapitán, skvělý lídr. A má nejvíce zkušeností.“