Má Kanada citlivé místo v brankářích? Kouč Cooper se ohradil: Nevím, kde se to vzalo
První soupeř českých hokejistů na olympiádě v Miláně patří mezi největší favority turnaje. Nad týmem se ale vznáší velký otazník. Zatímco v útoku má Kanada ohromnou sílu díky hvězdám jako Sidney Crosby, Connor McDavid nebo Nathan MacKinnon a v obraně vyčnívá dvojnásobný držitel Norrisovy trofeje Cale Makar, v brankářích takovou jistotu nemá. Právě oni jsou citlivým místem velkých kandidátů na zlato.
Na brankářské pozici Javorové listy už nějakou dobu strádají. Jordan Binnington, Darcy Kuemper a Logan Thompson nejsou jako Patrick Roy, Martin Brodeur, Roberto Luongo a Carey Price, kteří chytali za Kanadu na předchozích turnajích s účastí NHL.
Všichni zosobňují zlaté časy kanadských gólmanů. Roy sice pod pěti kruhy v roce 1998 medaili nezískal, o tu ho připravil i Dominik Hašek. Vyhrál ale čtyři Stanley Cupy a ve své době patřil v NHL mezi absolutní špičku. Brodeur pomohl Kanadě ke zlatu v roce 2002, Luongo osm let poté. Price byl téměř dokonalý během triumfální jízdy v roce 2014, v pěti zápasech inkasoval jen dva góly.
Tým jako Kanada nepotřebuje mít mezi tyčemi nadčlověka. Potřebuje gólmana, který to nezkazí. Kouč Cooper je přesvědčený, že brankáři jsou považováni za slabinu právě proto, že tým má tolik superhvězd, talentu, rychlosti, šikovnosti, všeho. Gólmanů se zastal.
„Možná nebudou patřit mezi nejlepší brankáře své generace, ale jsou vítězové. Získali Stanley Cup a vědí, jak vyhrávat. Jsou vítězové, v důležitých momentech předváděli skvělé výkony. Viděl jsem to u Binningtona, Thompsona i Kuempera. Jsou stejně dobří jako kdokoli jiný a mají naši naprostou důvěru. Chápu, že se musí o něčem psát, ale naši hráči by pro ně prošli i zdí a oni dělají totéž pro nás. Pro mě to není téma. Nevím, kde se to vzalo,“ uvedl kanadský trenér.
Z trojice měl v této sezoně nejlepší čísla Thompson z Washingtonu, Kuemper si vede solidně v Los Angeles. Binnington byl pravděpodobně největším důvodem, proč Kanada vyhrála loňský turnaj 4 Nations Face-Off. Ale v tomto ročníku NHL se mu v St. Louis nedařilo. Jeho tehdejší parťáci Adin Hill a Samuel Montembeault do Milána nominováni ani nebyli.
„Tohle je úplně jiné prostředí,“ řekl Binnington pro nhl.com. „Posledních šest až osm měsíců jsme na to pořád mysleli. Teď je ten moment tady a jde jen o to se uvolnit a držet se svého stylu. V některých ohledech mě pohání dopředu, že chci dokazovat sám sobě, čeho jsem schopen. To mě motivuje. Ke sportu patří, že o vás lidi pochybují, jen záleží, jak se s tím vypořádáte. “
Všichni tři vyvolení mají v životopise vítězství ve Stanley Cupu. Binnington k němu pomohl Blues v roce 2019, Kuemper dokázal totéž s Coloradem v roce 2022. Thompson se stal šampionem o rok později s Vegas, kvůli zranění však do play off nezasáhl. Jejich sebevědomí před výkopem olympijského turnaje je pochopitelné, stejně nedůvěra k pochybám.
„Všichni pořád tvrdí, že brankářská pozice je nejslabším místem (kanadského) týmu. Mluví se o tom už několik let. My to tak nevidíme. Ale všichni ostatní z nějakého důvodu ano,“ prohlásil Thompson. „Naši předchůdci jsou členy Hockey Hall of Fame. Možná odtud všechno pochází. Ale my tři jsme si opravdu jistí. Víme, čeho jsme schopni. Těšíme se, až to vypukne,“ přidal se Kuemper.
Dá se předpokládat, že ve čtvrtek proti Česku začne v kanadské brance Binnington. „Každý, kdo je v tomhle turnaji, sem patří. Vždycky je o čem mluvit. Myslím, že pro nás jde jen o to, abychom drželi pohromadě a podporovali se, ať se tam postaví kdokoli. Zatím je to zábava. Pracujeme den po dni a uvidíme, jak se všechno vyvine,“ prohlásil. „Těším se, až tam půjdu a dokážu, že se mýlí,“ dodal Thompson.