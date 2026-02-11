Bitky na olympiádě nečekejte, pravidla je drsně trestají. Jak to bude s prodloužením?
Kdo se těšil, jak případný zámořský souboj mezi Kanadou a USA na ZOH přinese odvetu za loňskou akci 4 Nations, kde se zástupci obou zemí servali třikrát za úvodních devět sekund skupinového zápasu, bude zklamaný. Olympijský turnaj přinese měření nejlepších hokejistů, nicméně pravidla jsou uzpůsobená tomu, aby se led neproměnil v boxerský ring. Z hlediska regulí je pak zajímavá rovněž podoba prodlužovaných zápasů, a to zejména v play off. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Kanada si do týmu nabrnkla proslulého ranaře Toma Wilsona. Z týmu USA se zase vyjímají bratři drsňáci Brady a Matthew Tkachukovi. A kdyby přišlo na věc, z českého týmu umí rukavice shodit řízný obránce Radko Gudas.
Jenže na olympiádě mají „krvelačné“ choutky zmíněných hráčů volno. Pod hlavičkou IIHF se budou bitky na turnaji přísně trestat, v průběhu ZOH se zkrátka nevyplatí. Hráč, který by poměřil síly v čistokrevném boxerském souboji, automaticky dostane trest do konce utkání. Jinými slovy dohrál a týmu už nijak nepomůže.
To je významný rozdíl oproti NHL. V zámořské soutěži se za bitky rozdávají pouze pětiminutové tresty, po jejich odpykání mohou viníci klidně zpátky na plac. Stejnými regulemi se řídila zmíněná akce 4 Nations, proto bylo možné v severoamerickém derby sledovat hned tři rvačky v úvodní minutě utkání.
„Chtěli jsme odevzdat zprávu, že přišel náš čas. Byli jsme v nepřátelském prostředí, takže jsme ukázali, že necouvneme. Za poslední roky měli Kanaďané mnoho úspěchů, mají nejlepší hráče světa. A byl správný čas pro takový krok,“ kasal se tehdy Američan Matthew Tkachuk, jeden z aktivních spouštěčů šílené vřavy.
Oficiální pravidla IIHF však mají na obdobné vzkazy zcela odlišný názor. „Bitky nejsou při mezinárodním srovnání součástí hokejového DNA,“ hlásí dokument s regulemi pro olympijský podnik.
Zejména zámořští hráči si v rámci důrazné hry musí dávat pozor také na zásahy do oblasti hlavy a krku. Na evropských kolbištích platí, že žádný takový úder není vnímaný jako čistý, a bývá doprovázen pětiminutovým postihem. V zámoří je běžnější za něj udělit pouhé dvě minuty.
Co se týká prodloužení, nezmění svůj obvyklý sezonní formát a bude se hrát v poměru tři na tři. V základní skupině pět minut, v prvních kolech play off deset. Poté za vyrovnaného stavu následují nájezdy. Výjimku má pouze finále, kde by případná remíza spěla k nekončícímu prodloužení tři na tři, dokud nepadne branka.
Vliv na výkon mohou mít kratší přestávky. Zatímco v NHL i předních evropských soutěžích platí pauza o délce 18 minut, na olympiádě se čas na odpočinek scuknul na čtvrt hodinu.