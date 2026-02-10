Gudas na scéně! Můžeme se dostat pod kůži každému, hlásí zlatý drsňák. Co McDavid?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Soupeři, pozor. Je na vás připravený muž, který se umí zatraceně dobře dostat pod kůži. Takový Brady Tkachuk by mohl vyprávět… Radko Gudas, kapitán Anaheim Ducks, je připravený opět žrát led, aby reprezentace mohla pomýšlet na úspěch. „Všichni tam necháme všechno,“ slibuje řízný obránce, jenž byl nedílnou součástí zlaté Prahy. Právě týmový duch bude hlavní českou zbraní. A pak taky drsňák s plnovousem… Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Všichni určitě mají v živé paměti, jak ve čtvrtfinále pražského šampionátu dokázal zpracovat Brady Tkachuka. Ten z něj byl zoufalý a podal poloviční výkon. Podobně se bude snažit vykolejit i zámořské hvězdy. „Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha. Což je nejdůležitější,“ hlásí obránce, pro kterého jsou to druhé Hry.
Věděl jste o tom, že byl český trénink zavřený?
„Před chvíli mi to zámořští novináři řekli. Nemohly ani moje děti! (smích) No jo, nějaká pravidla tu budou.“
Řeší se to podobně v NHL během bojů o Stanley Cup?
„Na domácí aréně se taky někdy nepustí veřejnost, když se řeší situace, které nechceme hned ukázat. Ale ono se to stejně v zápase okamžitě ukáže. Takže po jednom, dvou utkáních všichni vědí, co jste nacvičovali. Olympiáda je krátký turnaj, ne všichni zjistí, co a jak, takže musíme využít každé možnosti překvapit. Ať neví, co budeme hrát.“
Je pro vás velká nevýhoda, že Česko nebylo pozvané na Turnaj čtyř zemí?
„Aspoň jsme si užili pár dní volna. Nesestavili bychom celý tým z hráčů NHL, tak to asi bude jeden z důvodů, proč nás nevzali. Je to škoda, rád bych si na takové úrovni zahrál předem. O to víc je pro nás olympiáda výjimečná a víc jsme se těšili.“
David Pastrňák říkal, že tady chcete ukázat, že jste na turnaji měli být.
„Stoprocentně. Myslím si, že počet našich hráčů v NHL neodpovídá tomu, jak dobrý tým dokážeme sestavit a jaké mám hráče. Je to jedno s druhým. Určitě chceme ukázat, že NHL udělala chybu.“
Toužíte navázat na to, co se vám podařilo v Praze při zlatém šampionátu v roce 2024?
„Cesta byla podobná. Známe se, těšili jsme se na dobrou partu, pracujeme jeden pro druhého a nechceme se zklamat. Na ledě necháme pro sebe všechno, nebudeme hrát individuálně. Když řekneme, že to budeme dávat doleva, všichni to opravdu dodrží. To je jedna z našich silných stránek. Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha. Což je nejdůležitější.“
I hvězdný Pastrňák se dokáže přizpůsobit…
„Přesně. Je to super lídr, který dodržuje pravidla. I ostatním je jedno, jestli dají gól oni, nebo někdo druhý. Hlavně ať to urveme.“
Útočník Bostonu vyrostl opravdu ve velkého lídra, že?
„Je krásný, jak zraje. Chce vyhrát za každou cenu a obětuje pro to všechno. V Bostonu táhne celý tým a já se těším, jak bude hrát. Je to hráč světové kvality a všichni si na něj musí dávat pozor.“
Sám mluvil o tom, že mu Praha moc pomohla. Ustál tlak, vypořádal se s očekáváním…
„Stoprocentně. Nedal prvních pár zápasů góly a všichni se na to ptali. Pro střelce je tohle to nejhorší, co se mu může stát. Mě úplně netrápí, když tři zápasy nedám gól. (smích) Každý má pro sebe svá kritéria a drží se nejvyššího možného standardu. Praha mu nakonec pomohla, dal ve finále nejdůležitější gól. Všechno špatné je pro něco dobré. Je super, že si takhle věří. Je v nejlepších letech, aby mohl tým táhnout.“
Fanoušci určitě doteď vzpomínají, jak jste v Praze dusil Američana Tkachuka. Chystáte něco podobného?
„Uvidíme, s čím Kanaďané vyjedou. Mají Bennetta, Wilsona... Pár velkých kluků. S oběma jsem hrál a víme, co od sebe čekat. Těším se na to, tyhle zápasy se stanou jednou dvakrát za kariéru. Všichni budou hrát na sto procent.“
Budete se snažit hvězdám dostat pod kůži, že? To nikdo nemá rád.
„Jsou o trochu jiná pravidla, možná to bude naše výhoda, můžeme dostat nějaké přesilovky. Musíme udržet nervy na uzdě. Víme, že mohou rozhodnout, je to krátký turnaj. Během dvou tří minut může být hotovo. Ale máme tým, který se může dostat pod kůži každému. Ale musíme si dát pozor, protože za bitku je tady pět minut plus do konce.“
Jak se brání Connor McDavid?
„To musí být týmová práce. Jeden na jednoho to nejde přes celý led. Budeme se muset všichni, ale nemůžeme se soustředit jen na McDavida, MacKinnona... Musíme je brát jako celek, všichni se na to těšíme a dáme do toho všechno.“
Co říkáte na formu Lukáše Dostála, kterého dobře znáte z Anaheimu?
„On je jak vínko, zatím je to burčák, ale bude lepší s věkem. (smích) Dva roky zpátky se prorval do NHL z kempu a od té doby je najednou vzadu jasná jednička. Nálož zápasů, kterou dostává, je obrovská a zvládá to výborně. Neměli jsme úplně nejlepší obranu, ale on nás celou dobu dokázal držet a teď jsme na hranici play off. Věří si, má klidný dojem na zbytek týmu. Dokáže uklidnit tým svými zákroky. Kdybyste viděli dneska při tréninku…“
Někteří experti se shodují, že Češi mají nejlepší brankářskou trojici.
„Máme i nejlepší gólmany, obranu i útok! (smích) Karlos (Vejmelka) a Vlady jsou ve skvělé formě. Je to dobrá trojice. Jsem rád, jak se tady sešli, táhnou za jeden provaz.“
