Hokej ONLINE: Italové vyrovnávají na 2:2! Švédové propadli v obranné činnosti
Senzace na úvod hokejového turnaje na ZOH. Slovensko si poradilo s Finskem a bere výhru po výsledku 4:1. Roli hlavního hrdiny na sebe vzala jednička draftu NHL z roku 2022 Juraj Slafkovský, který tak po čtyřech letech skvěle navázal na fenomenální výkony z poslední účasti pod pěti kruhy. Večer (21:10) se pak hraje ještě duel domácí Itálie proti Švédsku. ONLINE přenosy sledujte na iSportu. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Finové sice v první třetině přestříleli Slováky v poměru 18:5, přesto ji prohráli. Hlavaj si poradil se střelou Kakka, potom i se dvěma šancemi Lekhonena a v čase 7:45 se radoval soupeř. Slafkovský u pravého mantinelu zachytil chybnou rozehrávku Lehtonena, dostal se před brankáře Sarose a překonal jej forhendovým blafákem.
V 9. minutě trefil Kakko z úhlu z levé strany bližší tyč. Slováci se ubránili při vyloučení kapitána Tatara. Potom nevyužili šance na vyrovnání Heiskanen, Haula ani Armia. Na konci úvodní části se nechal vyloučit Armia, ale Finové se po pauze v prvním oslabení ubránili.
Při následně Sukeľově trestu sice Slováci odolali, ale pouhé dvě sekundy po skončení přesilovky se Finové dočkali a bekhendovou přihrávku Armii zužitkoval střelou do odkryté branky Tolvanen. Ve 28. minutě mohl otočit stav Ristolainen, který si najel před branku a trefil pravou tyč. Sarose potom prověřil Slafkovský, Hlavaj si poradil s Lekhonenovým zakončením.
V 45. minutě kryl slovenský gólman pravým betonem Hintzovu příležitost. Potom se dostal před Hlavaje Luostarinen, ale bekhendem minul. V čase 47:20 udeřil opět Országhův výběr. Gernátovu střelu zblokoval Aho, ale Dvorský se prosadil z pohotové dorážky.
V 51. minutě při Heiskanenově vyloučení překonal Sarose střelou z pozice mezi kruhy na vyrážečku Slafkovský. Pro oporu Montrealu a jedničku draftu z roku 2022 to byl v osmém utkání pod pěti kruhy devátý gól. V Pekingu se sedmi body ovládl produktivitu i tabulku střelců a byl zvolen i nejužitečnějším hráčem turnaje.
Při power play Finů si ještě připsal Slafkovský premiérovou přihrávku. V úniku na prázdnou branku mu sebral v souboji na modré čáře hokejku Aho, takže Slafkovský přišel o možnost dovršit hattrick. Tatarův následný pokus zastavil bruslí v brankovišti Rantanen, ale nakonec z otočky poslal puk přes bránící Finy za čáru Ružička.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0