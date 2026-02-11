Předplatné

Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Slovák Juraj Slafkovský se raduje z gólu proti Finům na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Fin Eetu Luostarinen se chce dostat přes Slováky Martina Gernáta a Erika Černáka na ZOH 2026
Slovenský brankář Samuel Hlavaj zasahuje v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Slovák Juraj Slafkovský skóruje v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Slovák Libor Hudáček a Fin Niko Mikkola na ZOH 2026
Je to tady! Už dnes na ZOH 2026 začíná mužský hokejový turnaj i s hráči NHL, kteří se pod pěti kruhy představí po dlouhých 12 letech. Čeští hokejisté jdou do akce až zítra proti Kanadě, dnes se odehrají dva zápasy skupiny B. Turnaj otevře duel Slovenska, které obhajuje bronz z Pekingu, proti úřadujícím olympijským šampionům z Finska. Zápas začíná v 16:40, večer (21:10) se pak hraje ještě duel domácí Itálie proti Švédsku. ONLINE přenosy sledujte na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Itálie000000:00
1Švédsko000000:00
1Finsko000000:00
1Slovensko000000:00

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

