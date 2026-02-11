Předplatné

Hokej ONLINE: Začíná mužský turnaj na ZOH! Slováci hrají s Finskem, Švédsko - Itálie

Video placeholder
ZIMÁK: Zájem Kanady mě šokoval. Zlato jsem měl na hokejce, vzpomíná Nedvěd na ZOH 94 • Zdroj: iSport.tv
14
Je to tady! Už dnes na ZOH 2026 začíná mužský hokejový turnaj i s hráči NHL, kteří se pod pěti kruhy představí po dlouhých 12 letech. Čeští hokejisté jdou do akce až zítra proti Kanadě, dnes se odehrají dva zápasy skupiny B. Turnaj otevře duel Slovenska, které obhajuje bronz z Pekingu, proti úřadujícím olympijským šampionům z Finska. Zápas začíná v 16:40, večer (21:10) se pak hraje ještě duel domácí Itálie proti Švédsku. ONLINE přenosy sledujte na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Itálie000000:00
1Švédsko000000:00
1Finsko000000:00
1Slovensko000000:00

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

