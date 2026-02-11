Hokej ONLINE: Začíná mužský turnaj na ZOH! Slováci hrají s Finskem, Švédsko - Itálie
Je to tady! Už dnes na ZOH 2026 začíná mužský hokejový turnaj i s hráči NHL, kteří se pod pěti kruhy představí po dlouhých 12 letech. Čeští hokejisté jdou do akce až zítra proti Kanadě, dnes se odehrají dva zápasy skupiny B. Turnaj otevře duel Slovenska, které obhajuje bronz z Pekingu, proti úřadujícím olympijským šampionům z Finska. Zápas začíná v 16:40, večer (21:10) se pak hraje ještě duel domácí Itálie proti Švédsku. ONLINE přenosy sledujte na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
