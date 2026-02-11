Itálie dlouho trápila Švédsko, nakonec padla. Slováci zaskočili Finsko
Senzace na úvod hokejového turnaje na ZOH. Slovensko si poradilo s Finskem a bere výhru po výsledku 4:1. Roli hlavního hrdiny na sebe vzala jednička draftu NHL z roku 2022 Juraj Slafkovský, který tak po čtyřech letech skvěle navázal na fenomenální výkony z poslední účasti pod pěti kruhy. Švédsko se dlouho trápilo proti domácí Itálii, ale nakonec potvrdilo roli favorita a vyhrálo 5:2. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Finové sice v první třetině přestříleli Slováky v poměru 18:5, přesto ji prohráli. Hlavaj si poradil se střelou Kakka, potom i se dvěma šancemi Lekhonena a v čase 7:45 se radoval soupeř. Slafkovský u pravého mantinelu zachytil chybnou rozehrávku Lehtonena, dostal se před brankáře Sarose a překonal jej forhendovým blafákem.
V 9. minutě trefil Kakko z úhlu z levé strany bližší tyč. Slováci se ubránili při vyloučení kapitána Tatara. Potom nevyužili šance na vyrovnání Heiskanen, Haula ani Armia. Na konci úvodní části se nechal vyloučit Armia, ale Finové se po pauze v prvním oslabení ubránili.
Při následně Sukeľově trestu sice Slováci odolali, ale pouhé dvě sekundy po skončení přesilovky se Finové dočkali a bekhendovou přihrávku Armii zužitkoval střelou do odkryté branky Tolvanen. Ve 28. minutě mohl otočit stav Ristolainen, který si najel před branku a trefil pravou tyč. Sarose potom prověřil Slafkovský, Hlavaj si poradil s Lekhonenovým zakončením.
V 45. minutě kryl slovenský gólman pravým betonem Hintzovu příležitost. Potom se dostal před Hlavaje Luostarinen, ale bekhendem minul. V čase 47:20 udeřil opět Országhův výběr. Gernátovu střelu zblokoval Aho, ale Dvorský se prosadil z pohotové dorážky.
V 51. minutě při Heiskanenově vyloučení překonal Sarose střelou z pozice mezi kruhy na vyrážečku Slafkovský. Pro oporu Montrealu a jedničku draftu z roku 2022 to byl v osmém utkání pod pěti kruhy devátý gól. V Pekingu se sedmi body ovládl produktivitu i tabulku střelců a byl zvolen i nejužitečnějším hráčem turnaje.
Při power play Finů si ještě připsal Slafkovský premiérovou přihrávku. V úniku na prázdnou branku mu sebral v souboji na modré čáře hokejku Aho, takže Slafkovský přišel o možnost dovršit hattrick. Tatarův následný pokus zastavil bruslí v brankovišti Rantanen, ale nakonec z otočky poslal puk přes bránící Finy za čáru Ružička.
Švédsko si nakonec poradilo s Itálií
V sestavě svěřenců finského kouče Jukky Jalonena, jenž dovedl svou zemi před čtyřmi lety v Pekingu ke zlatu, nechyběl obránce extraligového Kladna Pietroniro. Jeho tým byl od začátku pod velkým tlakem - první třetina skončila na přesné střelecké pokusy výmluvným poměrem 27:3 pro výběr Tre kronor.
Jenže v páté minutě podcenil gólman Gustavsson vyhozený puk, který se mu odrazil od hole položené na ledě daleko před sebe a dojíždějící Frigo poslal Italy do vedení. Na začátku desáté minuty vyrovnal přesně s koncem přesilovky Landeskog. V 18. minutě Brattův pokus ještě vykryl strážce italské branky Clara, ale Forsling úspěšnou dorážkou dokonal obrat.
Už po 37 sekundách ze druhého dějství však přišla další zápletka, když dostal do dobré pozice nabito Bradley a zakončením na bližší tyčku procedil kotouč za Gustavssonova záda. Švédové si vzali vedení zpět až ve 37. minutě, když do odkryté branky zakončil bekhendem Nylander. Po dvou třetinách vedli na střely 43:11.
V úvodu třetí části fauloval Holmberg a Italové hráli první přesilovku. Do úniku se v oslabení dostal Pettersson, ale Clara jeho blafák do forhendu fantasticky vychytal pravým betonem. Vzápětí měli v posledních sekundách početní výhody šance Italové, při snaze o další vyrovnání ale neuspěli.
Clara se však při vynikajícím zákroku zranil a za obrovského aplausu pak při prvním přerušení zamířil do kabiny, na kontě měl nakonec 46 úspěšných zásahů. Nahradil ho Fadani, jenž se musel velmi rychle dostat do zápasového tempa, neboť Švédové stále usilovali o uklidňující zásah.
Při Petterssonově ráně z kruhu ho zachránila tyčka. Mantenuto měl vzápětí obrovskou šanci na vyrovnání, z brankoviště ale nedokázal poslat puk za Gustavssona.
Seveřané se nakonec dočkali až v 56. minutě, kdy se chytrým pokusem přes clonu zapsal mezi střelce Zibanejad. Italové to pak zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, čehož využil k dalšímu zásahu Hedman, se trefil přes celé kluziště. Andersson poté ještě trefil tyčku branky, v níž už byl zpátky Fadani. Počet švédských střel na branku se nakonec zastavil na čísle 60.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0