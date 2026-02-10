Pasta? Super kluk od nás z Moravy, smál se Faksa. Na defenzivní roli se těší
PŘÍMO Z ITÁLIE | Přiletěl z Ameriky a rovnou skočil do ostrých herních nácviků. „Jsem rád, že jsme do toho šli po hlavě a hned se vypotíme a dostaneme do tempa. Proti Kanadě to bude potřeba,“ říkal útočník Radek Faksa po úterním tréninku. V olympijském výběru bude mít za úkol bránit největší hvězdy soupeřů, na stejnou roli je zvyklý i ze zámoří. Po návratu do Dallasu zažívá výbornou sezonu a patří mezi nejlepší defenzivní forvardy. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Co se dělo na tréninku, který byl zavřený pro média? Trénovali jste systémové věci?
„Upřímně jsem ani nevěděl, že to bylo zavřené. Dokud mi to novináři neřekli. I během hry se snažím nedívat na tribuny, takže je mi úplně jedno, jestli tam je dvacet tisíc lidí nebo dva lidi. Nevnímám to.“
Je znát, že trenér dává posledním tréninkům před startem velkou důležitost?
„Určitě. Trénovali jsme nějakou taktiku, oslabení, přesilovky, takže asi nechtěli, aby se na to někdo z jiných týmů díval.“
Je už v kabině cítit napětí, že se start proti Kanadě blíží?
„Dva dny do zápasu ještě úplně ne. Ale ve středu už to bude gradovat a budeme se víc soustředit. Teď jsme měli dobré tréninky. Příprava je zatím skvělá.“
Je vůbec možné ubránit největší kanadské hvězdy?
„Co jsem viděl lajny, mají to trošku rozdělené. Budou mít hvězdy ve všech čtyřech. Je jedno, která lajna tam bude. Bude se to bránit těžce, to je jasné. Musíme být fakt chytří, nesmíme ztrácet puky na modrých a nenechat se vylučovat.“
V týmu byste měl plnit hodně obrannou roli. Je to tak, že máte být defenzivní bestie?
„Já nevím, jestli bestie. Ale určitě se ode mě čeká hlavně defenziva, práce na buly a v obranném pásmu, na oslabeních. Tohle hraju celou dobu v NHL. Tuhle roli přijímám a těším se na ni.“
V minulosti jste hrál v reprezentaci i v ofenzivnější roli. Můžete teď ukázat to, v čem jste opravdu dobrý?
„Jo, to je pravda. Když člověk nehraje přesilovku celý rok a pak na ni přijde a ještě třeba na jiném rozměru hřiště, kde je to úplně jiný hokej… Já se na to těším. Určitě to bude velká challenge, začínáme hned proti Kanadě, ale i Francie a Švýcarsko budou nepříjemní soupeři. Ale těším se na to, je to moje první a nejspíš poslední šance hrát na olympijských hrách. Je to čest.“
Dopředu by měl být hlavním tahounem David Pastrňák, kterého běžně v NHL bráníte.
„Pasta je super kluk, je tam od nás z Moravy. S Pastou se známe už dlouho. V kabině je úplně normální kluk, žádná superstar, je s ním strašně moc srandy. Ve vesnici hrajeme ping pong, hry a je strašně moc srandy.“
Je hodně těžké bránit jeho lajnu s Tomášem Hertlem a Martinem Nečasem?
„Jo, jo. Teď jsme hráli i přesilovku, oslabení. Brání se to těžce. Byl to pro nás dobrý trénink na oslabení, něco podobného nás bude čekat ve čtvrtek.“
Z Dallasu, kde se vám daří, jste si přivezl dobrou pohodu?
„Jsem hlavně šťastný, že jsem zpátky, celá rodina je šťastná, že jsme se mohli vrátit do Dallasu. Vůbec jsme nečekali, že se to stane. Víme, že máme tým skvělý, právě proto jsem tam chtěl podepsat. I když jsem měl jiné nabídky, radši jsem vzal Dallas, protože vím, že už nejsem nejmladší a moc šancí na Stanley Cup už nebude. To byl jeden z důvodů, proč jsem šel zpátky.“
Rodina si užívá olympiádu s vámi?
„Rodina zrovna v úterý přijela. Budou tady, trošku se prostřídají, ale skoro všichni přijedou během turnaje. Určitě je to i pro ně svátek.“