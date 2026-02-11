Sorry, sem nemůžete! Češi se na Kanadu chystali bez zvědů. Jak bude vypadat sestava?
PŘÍMO Z IÁLIE | Přituhuje. Kulisy hvězdné přehlídky jsou nachystané. Hala, v níž je pořád vidět spoustu nedodělků a špíny, už dneska uvidí start hokejového turnaje. Češi se zapojí o den později a hned proti gigantovi a top favoritovi. Pastrňák vs. McDavid. Gudas vs. Makar. Těšte se, nic lepšího tenhle sport nemůže nabídnout. „Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne!“ hlásí za všechny útočník David Kämpf. Národní tým trénoval za zavřenými dveřmi jako v pondělí Kanada. Proč? A v jaké sestavě Češi naskočí? Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Stačilo jen zkusit otevřít dveře a hned se přiřítil dobrovolník s přísným výrazem a jasným rozkazem: „Sorry, sem nemůžete!“
Tým kouč Radima Rulíka trénoval na ledě hlavní arény Santa Giulia, do níž se vejde až 16 tisíc lidí. Ale tentokrát byly všechny černé sedačky prázdné. Žádní novináři, skauti, pozorovatelé, videokouči jiných týmů. Jen lidé s akreditací CZE Hockey Team.
Hokejová reprezentace použila pravidlo, které umožňuje výběrům zavřít, pokud to oznámí minimálně 24 hodin předem, svoje přípravy. „Když je ta možnost, využili jsme toho. Je dobré, když to nikdo nevidí,“ vysvětlil asistent Tomáš Plekanec, jenž v NHL odehrál tisíc zápasů. I v elitní lize se hlavně v play off dbá, aby se soupeři nic nedozvěděli.
Na mezinárodní scéně to ale není obvyklé. Na šampionátech se maximálně mohou tréninky zavřít kamerám po úvodních patnácti minutách. Ani na předešlých olympiádách k tomu nedocházelo. Ale jak se hokej posouvá, je o maličkostech, může rozhodnout jediný gól při přesilovce, začaly týmy využívat pravidlo Mezinárodního olympijského výboru.
To dává mužstvům možnost trénink zavřít. Médiím i všem ostatním. „V momentě, když je trénink, máme skupinu dobrovolníků, která je u všech vstupů pro novináře. To je naše zodpovědnost,“ říká Martina Kučerová, šéfka mediálních operací hokejového turnaje. Do její gesce patří píšící i televizní reportéři, kameramani nebo fotografové.
Podle reglementu se to však týká i zvědů. Bývá zvykem, že na tréninky chodí skauti nebo videokouči soupeřů. V ruce notýsky, někdy i kameru. Aby si všechno zdokumentovali. Teď nic. „I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli to zavřít. Hlavně kvůli detailům, na kterých jsme chtěli pracovat. Vhazování, speciální týmy,“ vysvětluje Plekanec.
V Miláně k tomu sahají i další týmy, třeba Kanada, Švédsko nebo Švýcarsko. Také středeční český trénink, den před startem turnaje, bude ve stejném režimu.
„Já bych trénink nezavřel. Opravdu ne. Nevěřím, že to něco změní,“ uvedl kouč Kari Jalonen, jenž vedl finskou i českou reprezentaci. Chápe, že to týmy dělají, když mají možnost, ale nevidí v tom valný smysl. „Koukal jsem na americký trénink, který byl otevřený. Jo, můžete vidět složení přesilovky, ale jinak nic speciálního se z toho vyčíst nedá. Fakt ne. Hra je hra. Trénink je trénink,“ řekl na otázku deníku Sport.
Plekanec: Uvidíme, jak útoky budou fungovat
Novináři tedy neměli možnost vidět nic z toho, co se na ledě dělo. A co tedy bylo?
Nedá se čekat nic, co vybočovalo z normálu. Jenom prostě trenéři nechtěli, aby to ostatní viděli. Ani hráči nevnímali, že je trénink v netradičním režimu. „Že byl zavřený? Já to ani nevěděl, dokud jste mi to tady neřekli. Snažím se nedívat na tribuny. Neřeším, kolik je tam je lidí, jestli dvacet tisíc nebo dva,“ reagoval útočník Radek Faksa, pes obranář ve čtvrté formaci. A muž, jenž by měl pomoct pokrýt největší hvězdy soupeře. Což je ale neskonale těžký úkol, když se podíváte na kanadskou soupisku.
S vypětím všech sil ubráníte Connora McDavida, a naskočí na vás Nathan MacKinnon… Češi jsou si toho pochopitelně vědomi. Jako studijní materiál si vzali hlavně zápasy z turnaje Čtyř zemí, který se konal před rokem a sešly se na něm Kanada, Amerika, Švédsko a Finsko.
Na Pastrňáka a spol. nezbylo místo. „Aspoň jsme si užili pár dní volna,“ nedělá z toho vědu obránce Radko Gudas, kapitán Anaheimu, jenž už při zlaté Praze ukázal, v čem je jeho největší síla. Američan Brady Tkachuk ve čtvrtfinále prožil muka, dodneška se musí v noci vrtět a převalovat, když se mu o tom zdá…
I když byl trénink zavřený, z nejrůznějších indicií i z toho, jak před novináři mluvil Plekanec, se dá usuzovat, že složení formací bylo stejné jako den předtím. To znamená, že hlavní palebná síla se soustředí do první formace ve složení David Pastrňák, Tomáš Hertl a Martin Nečas.
„Je vidět talent, jsou to rozdíloví hráči, s pukem umí. Je to na první zápas a uvidíme, jak to bude fungovat. Nikde není psáno, že takhle odehrají celý turnaj. Kdyby jo, bylo by to samozřejmě pozitivní, ale máme víc variant,“ reagoval asistent Plekanec, jenž má v realizačním týmu na starost především ofenzivu a dohlíží na přesilovku.
Nemusíte z hokeje odmaturovat, aby vám bylo jasné, že přesilovky a oslabení mohou rozhodnout. „Jednoznačně musíme být disciplinovaní. A vyvarovat se zbytečných ztrát puků kdekoliv na hřišti. To by pak Kanada okamžitě hrozila z protiútoků a my bychom nebyli srovnaní,“ upozorňuje někdejší útočník, jenž si na olympiádě zahrál dvakrát (2010 a 2014).
Zatím není potvrzené, kdo se objeví v brance. Dá se však čekat, že to bude Lukáš Dostál, jenž vychytal v Praze zlato a právě duch zlatého turnaje se promítá i do nastavení chemie současného týmu. V NHL před olympijskou pauzou předváděl výborné výkony. Takže tady není moc co řešit.
Hokejová show startuje ve zítra v 16.40 hodin. Česko vs. Kanada.
Jak by mohla vypadat česká sestava
Dostál
Hronek – Šimek
Kempný – Gudas
Rutta – Špaček
Ticháček – Kundrátek
Pastrňák – Hertl – Nečas
Tomášek – Sedlák – Červenka
Kaše – Kämpf – Palát
Stránský – Faksa – Kubalík
Flek, Chlapík
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0