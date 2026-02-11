Předplatné

Zájem Kanady mě šokoval. Zlato jsem měl na hokejce, vzpomíná Nedvěd na ZOH 94

Video placeholder
ZIMÁK: Zájem Kanady mě šokoval. Zlato jsem měl na hokejce, vzpomíná Nedvěd na ZOH 94 • Zdroj: iSport.tv
Čeští hokejisté trénovali už s hráči NHL
David Pastrňák na reprezentačním tréninku
Hokej na ZOH 2026
Koho postavit do branky proti Kanadě? Co je na sestavě Radima Rulíka nečekané a zvláštní? Jak, čím nebo kým ubránit mimozemského McDavida? A co když mají Kanaďané v arzenálu ještě komplexnější hráče?  Jak se promítne zběsilý program ZOH na českých hráčích? Spousta otázek a důležitá témata pro úterní díl ZIMÁKU, který přivítal vzácné hosty v podobě bývalých vynikajících útočníků Petra Nedvěda a Radima Vrbaty.

Prvně jmenovaný má navíc ke Kanadě hodně blízko, před 32 roky ji reprezentoval na olympiádě v Lillehammeru, chybělo málo a liberecký rodák se stal olympijským šampionem. V prémiové části se k tomuto unikátnímu turnaji, jenž vešel do historie díky slavné kličce Petera Forsberga, bohatě vrátíme.

Podcasty ZIMÁK najdete na iSportu každý den, kompletní díly si pusťe na www.zimakpodcast.cz.

