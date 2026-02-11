Předplatné

Česko vs. Kanada v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?

Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Česká hokejová reprezentace vstupuje do olympijského turnaje bitvou proti Kanadě, jednomu z největších favoritů celých Her. Úvodní duel může jasně určit ráz celého českého vystoupení. Utkání začíná ve čtvrtek v 16:40 v milánské Santagiulia Ice Hockey Areně. Kde sledovat Česko vs. Kanada živě? Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Kanada na ZOH 2026

Datum: čtvrtek 12. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Areně
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE

Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?

Češi do turnaje naskočí ve čtvrtek 12. února a přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Česko – Kanada začíná v 16:40.

Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 ve čtvrtek 11. 2. 2026

12:10Švýcarsko - Francie ONLINEČT sport Plus
16:30ČESKO - Kanada ONLINEČT sport
21:00Lotyšsko - USA ONLINEČT sport
21:00Německo - Dánsko ONLINEČT sport Plus

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady

Národní tým se v úvodu olympiády střetne s javorovými listy, se kterými měří síly pravidelně na mistrovství světa i pod pěti kruhy. Historická bilance z poslední doby ale hovoří pro soupeře – z posledních deseti klání vyhráli Češi pouze dvakrát. V těchto zápasech padá v průměru 5,5 branky na utkání.

DatumZápas a výsledek
21. 05. 24Kanada - Česko 4:3 p
23. 05 .23Kanada - Česko 3:1
28 .05 .22Kanada - Česko 6:1
25. 05. 19Kanada - Česko 5:1
24. 02. 18Česko - Kanada 4:6
17. 02. 18Kanada - Česko 2:3 sn
15. 12. 17Česko - Kanada 4:1
05. 05. 17Česko - Kanada 1:4
18. 09. 16Kanada - Česko 6:0
03. 05. 16Česko - Kanada 0:3

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

