Česko vs. Kanada v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?
Česká hokejová reprezentace vstupuje do olympijského turnaje bitvou proti Kanadě, jednomu z největších favoritů celých Her. Úvodní duel může jasně určit ráz celého českého vystoupení. Utkání začíná ve čtvrtek v 16:40 v milánské Santagiulia Ice Hockey Areně. Kde sledovat Česko vs. Kanada živě? Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Kanada na ZOH 2026
|Datum: čtvrtek 12. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Areně
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE
Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?
Češi do turnaje naskočí ve čtvrtek 12. února a přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Česko – Kanada začíná v 16:40.
Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026
- ČESKO - Kanada, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)
TV program hokeje na ZOH 2026 ve čtvrtek 11. 2. 2026
|12:10
|Švýcarsko - Francie ONLINE
|ČT sport Plus
|16:30
|ČESKO - Kanada ONLINE
|ČT sport
|21:00
|Lotyšsko - USA ONLINE
|ČT sport
|21:00
|Německo - Dánsko ONLINE
|ČT sport Plus
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady
Národní tým se v úvodu olympiády střetne s javorovými listy, se kterými měří síly pravidelně na mistrovství světa i pod pěti kruhy. Historická bilance z poslední doby ale hovoří pro soupeře – z posledních deseti klání vyhráli Češi pouze dvakrát. V těchto zápasech padá v průměru 5,5 branky na utkání.
|Datum
|Zápas a výsledek
|21. 05. 24
|Kanada - Česko 4:3 p
|23. 05 .23
|Kanada - Česko 3:1
|28 .05 .22
|Kanada - Česko 6:1
|25. 05. 19
|Kanada - Česko 5:1
|24. 02. 18
|Česko - Kanada 4:6
|17. 02. 18
|Kanada - Česko 2:3 sn
|15. 12. 17
|Česko - Kanada 4:1
|05. 05. 17
|Česko - Kanada 1:4
|18. 09. 16
|Kanada - Česko 6:0
|03. 05. 16
|Česko - Kanada 0:3