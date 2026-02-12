Američané na úvod ZOH porazili Lotyše. Francie nedala gól Švýcarsku, Německo - Dánsko 3:1
Hokejový turnaj na ZOH 2026 se naplno rozjel, úvodní zápas má za sebou už všech 12 týmů. Američané si na úvod poradili s Lotyšskem 5:1, evropský celek se nicméně proti hvězdnému výběru především v první třetině držel. Německo ve druhém večerním duelu porazilo Dánsko 3:1. V „české“ skupině A si už krátce po obědě poradilo Švýcarsko s Francií 4:0, čisté konto zapsal veterán v brance Leonardo Genoni. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Lotyši se drželi, triumf USA zařídil Nelson
V čase 5:29 dostal Američany do vedení Brady Tkachuk, který se po přihrávce bratra Matthewa trefil z hranice pravého kruhu. Za minutu a půl překonal Merzlikinse také Quinn Hughes, ale gól neplatil po trenérské výzvě Lotyšů kvůli předchozímu ofsajdu.
V 8. minutě se radovali Lotyši z vyrovnání. V závaru před Hellebuyckem se dostal k puku útočník Olomouce Krastenbergs a bekhendem poslal puk za gólmana Winnipegu. V čase 11:35 tečoval Nelson za Merzlikinse Faberovu střelu, ale po další trenérské výzvě branka neplatila, protože Miller nedovoleně bránil lotyšskému gólmanovi. V závěru první třetiny ještě pomohla Merzlikinsovi dvakrát tyč po střelách Nelsona a Matthewa Tkachuka.
Na začátku druhé části Lotyši nevyužili svou první přesilovku v zápase po Guentzelově faulu. V polovině utkání zlomil své prokletí večera Nelson, který si po pasu Jacka Hughese vychutnal bekhendovým blafákem Merzlikinse.
V 38. minutě při vyloučení obránce Karlových Varů Mamčicse se prosadil po otočce před brankovištěm bekhendem Thompson. Další gól přidal 12 sekund před koncem druhé třetiny opět Nelson, jenž zužitkoval další přihrávku Jacka Hughese.
Do závěrečného dějství nahradil Merzlikinse Šilovs a ve 43. minutě také inkasoval. V přesilové hře při trestu kapitána Daugavinše se prosadil z pozice mezi kruhy po Eichelově nabídce Matthews, který nosí „céčko“ na americkém dresu. Lotyšům se nepodařilo zkorigovat stav ani při vyloučeních Larkina a Fabera.
Stützle se trefil dvakrát, Dánové měli více střel
Držitelé stříbra z Pchjongčchangu 2018 Němci měli do utkání bleskový nástup. Tiffels nahodil puk vzduchem Draisaitlovi a kanonýr Edmontonu si v nelehké pozici skvěle poradil - přesměroval kotouč za záda gólmana Andersena a poslal svůj tým do vedení.
Ve třetí minutě byl Draisaitl blízko druhému zásahu, jeho pokus však zazvonil na brankovou konstrukci. Tyčka pak pomohla na druhé straně i Grubauerovi po střele Bruggissera.
Ve 14. minutě už ale Dánové slavili vyrovnání. Ehlers našel před brankovištěm Moelgaarda, tomu sice utekl kotouč z čepele, když se chystal patrně na blafák, ale doklouzal za brankovou čáru. Další šance měli Reichel a True, stavem ale do přestávky nepohnuli.
Němci si vzali vedení zpět ve 25. minutě. Peterka nabil Stützlemu, který se v pádu opřel do kotouče a propálil Andersena. Seveřané pak nevyužili šanci na brzkou odpověď, Moelgaard navíc fauloval, na trestné lavici však pobyl jen 21 sekund. Stützleho nahrávku si nešťastně srazil do vlastní sítě Oliver Lauridsen.
Dánové měli i ve třetí třetině střelecky navrch, na přesné pokusy mezi tyčky vyhráli za celý duel vcelku jasně 38:26, ale na kontaktní gól už nedosáhli.
Ve 45. minutě se snažil Draisaitl oplatit gólovou nahrávku Tiffelsovi, jemuž ale sebral radost Andersen. Dánský brankář pak vychytal i Draisaitla. V závěru to Dánové zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, byli i blízko gólu naděje, ale Grubauerovi pomohla při ráně Olivera Lauridsena branková konstrukce.
Švýcaři si poradili s Francií, dvakrát skóroval Meier
Už v 9. sekundě mohl dostat Švýcary do vedení Fiala. Gólman Keller nezachytil puk za brankou, ale stihl se před střelou útočníka Los Angeles od levého mantinelu vrátit do brankoviště. Po 55 sekundách hry už favorit vedl. Při Bellemareově vyloučení se po Kurashevově střele prosadil z dorážky Riat. Ve 4. minutě zvýšil Moser, který se prokličkoval do útočného pásma a trefil se z levého kruhu.
Švýcaři se ubránili při trestu Martiho a sami se neprosadili při Cantagallově pobytu na trestné lavici. V 17. minutě mohl snížit Perret. Útočník Hradce Králové se ocitl sám před Genonim, ale neprostřelil jej mezi betony. Vzápětí ještě pálil Fabre. Na druhé straně nevyužil velkou příležitost Fiala.
V úvodu druhé části po střele Cantagalla vyrazil Genoni puk do Glauserovy brusle a kotouč skončil jen těsně vedle levé tyče. Na druhé straně trefil Andrighetto z pravého kruhu protější tyč. Za Francouze, kteří loni sestoupili z elitní kategorie mistrovství světa, neuspěl z dorážky Da Costa. Ve 27. minutě se po Forově chybné rozehrávce dostal před Genoniho Douay, bekhendovým blafákem jej ale nepřekonal.
Malginův trest také Francii nepomohl dramatizovat vývoj. Švýcaři nepotrestali ani Rechovo vyloučení. Při Forově pobytu na trestné lavici zkrátil přesilovku Francouzů faulem Da Costa. Při hře čtyř proti čtyřem se dostal Josi v šanci mimo střelecký úhel a ještě nabil Fialovi, jehož ránu kryl Keller.
Francouzský gólman udržel jen dvoubrankovou ztrátu i při Bozonově vyloučení na přelomu druhé a třetí třetiny. Švýcaři odolali i při trestu Bertschyho a v polovině závěrečné části pojistili náskok. Kapitán Josi objel branku a Meier po jeho nabídce poslal puk do odkryté klece. Útočník New Jersey se prosadil ještě v 57. minutě, kdy jeho střela z levého kruhu prošla Kellerovi mezi betony.
Skupina A:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0
Skupina C:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2
Německo
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|3
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0