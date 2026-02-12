Hokej ONLINE: Švýcaři hrají s Francií, USA vyzývají Lotyše. Německo - Dánsko
Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách v Itálii pokračuje druhým dnem a na programu má celkem čtyři duely. Vyjma střetnutí Česka s Kanadou už ve 12:10 nastupují Švýcaři proti Francouzům. Simultánně ve 21:10 hrají USA s Lotyšskem a Němci vyzývají na souboj Dány. Všechna utkání můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Skupina A:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina C:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0