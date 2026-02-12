Předplatné

Hokej ONLINE: Švýcaři hrají s Francií, USA vyzývají Lotyše. Německo - Dánsko

Smutnící švýcarští hokejisté po porážce ve finále mistrovství světa
Smutnící švýcarští hokejisté po porážce ve finále mistrovství světaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaná švýcarská střídačka po dalším úniku zlata ve finále mistrovství světa
Hokejisté USA jsou mistry světa
Hokejisté USA na medailovém ceremoniálu uctili tragicky zesnulého Johnnyho Gaudreaua
Američtí hokejisté se radují z gólu v semifinále MS proti Švédsku
Dán Nick Olesen se raduje z vítězné trefy ve čtvrtfinále MS proti Kanadě
Dán Nick Olesen překonává ve čtvrtfinále MS kanadského brankáře Jordana Binningtona
Hokejový útočník Tobias Eder, který reprezentoval Německo na MS v Česku, musí bojovat se zákeřnou nemocí.
 Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách v Itálii pokračuje druhým dnem a na programu má celkem čtyři duely. Vyjma střetnutí Česka s Kanadou už ve 12:10 nastupují Švýcaři proti Francouzům. Simultánně ve 21:10 hrají USA s Lotyšskem a Němci vyzývají na souboj Dány. Všechna utkání můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Skupina A:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada000000:00
1Česko000000:00
1Francie000000:00
1Švýcarsko000000:00

    Skupina C:

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Dánsko000000:00
    1Německo000000:00
    1USA000000:00
    1Lotyšsko000000:00

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

