Hokej ONLINE: Švýcaři vynulovali Francii, USA vyzývají Lotyše. Německo - Dánsko
Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách v Itálii pokračuje druhým dnem a na programu má celkem čtyři duely. Vyjma střetnutí Česka s Kanadou nastoupili Švýcaři proti Francii, kterou porazili jasně 4:0. Simultánně ve 21:10 hrají USA s Lotyšskem a Němci vyzývají na souboj Dány. Všechna utkání můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Švýcaři si poradili s Francií, Meier dvakrát skóroval
Už v 9. sekundě mohl dostat Švýcary do vedení Fiala. Gólman Keller nezachytil puk za brankou, ale stihl se před střelou útočníka Los Angeles od levého mantinelu vrátit do brankoviště. Po 55 sekundách hry už favorit vedl. Při Bellemareově vyloučení se po Kurashevově střele prosadil z dorážky Riat. Ve 4. minutě zvýšil Moser, který se prokličkoval do útočného pásma a trefil se z levého kruhu.
Švýcaři se ubránili při trestu Martiho a sami se neprosadili při Cantagallově pobytu na trestné lavici. V 17. minutě mohl snížit Perret. Útočník Hradce Králové se ocitl sám před Genonim, ale neprostřelil jej mezi betony. Vzápětí ještě pálil Fabre. Na druhé straně nevyužil velkou příležitost Fiala.
V úvodu druhé části po střele Cantagalla vyrazil Genoni puk do Glauserovy brusle a kotouč skončil jen těsně vedle levé tyče. Na druhé straně trefil Andrighetto z pravého kruhu protější tyč. Za Francouze, kteří loni sestoupili z elitní kategorie mistrovství světa, neuspěl z dorážky Da Costa. Ve 27. minutě se po Forově chybné rozehrávce dostal před Genoniho Douay, bekhendovým blafákem jej ale nepřekonal.
Malginův trest také Francii nepomohl dramatizovat vývoj. Švýcaři nepotrestali ani Rechovo vyloučení. Při Forově pobytu na trestné lavici zkrátil přesilovku Francouzů faulem Da Costa. Při hře čtyř proti čtyřem se dostal Josi v šanci mimo střelecký úhel a ještě nabil Fialovi, jehož ránu kryl Keller.
Francouzský gólman udržel jen dvoubrankovou ztrátu i při Bozonově vyloučení na přelomu druhé a třetí třetiny. Švýcaři odolali i při trestu Bertschyho a v polovině závěrečné části pojistili náskok. Kapitán Josi objel branku a Meier po jeho nabídce poslal puk do odkryté klece. Útočník New Jersey se prosadil ještě v 57. minutě, kdy jeho střela z levého kruhu prošla Kellerovi mezi betony.
Skupina A:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
Skupina C:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0