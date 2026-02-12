Česko - Kanada 0:5. Síla zahubila odvahu. Chyběly bubny, pak udeřily hvězdy
PŘÍMO Z ITÁLIE | Hokejové pořádky nezažily žádné zemětřesení. I když se čeští hokejisté na úvod olympijského turnaje srdnatě bili, nezalezli dozadu a byli odvážní, kanadského soka nepřemohli. A nakonec vysoko prohráli. Národní tým neodolal síle a před zaplněnou arénou se skvělou atmosférou odešel s porážkou 0:5. V hledišti měli převahu příznivci Pastrňáka a spol., ale na decibely se hokej nehraje. Hraje se na góly a v nich byla zámořská velmoc lepší. Je třeba se rychle oklepat, už v pátek Rulíkův výběr nastoupí proti Francii (od 16.40). Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Všichni zvědavě čekali. Jaký to bude zápas? Přejede Kanada soupeře, který v posledních letech v zámoří vyklízí pozice? Nebo se Češi, po zlaté Praze napumpovaní sebevědomím, obrovi vzepřou?
Odpověď leží někde uprostřed. Hokejisté se dlouho drželi, byli vyrovnaným sokem. Inkasovali až v závěru první části, necelých šest sekund před koncem.
To když Macklin Celebrini, 19letý mladík, který prožívá snovou sezonu, lehce tečoval střelu obránce Cale Makara od modré. Už podle jmen je jasné, jak hvězdný výběr stál proti Čechům. Gólman Lukáš Dostál neměl šanci zareagovat.
Takže místo, aby výběr kouče Radima Rulíka odešel do kabin za stavu 0:0 a v dalším průběhu ještě víc cuchal kanadské nervy, o gól prohrával. Ve 27. minutě předvedla Kanada akci jako z partesu. Schválně se ještě jednou podívejte na žabičku, kterou přes ležícího obránce Davida Špačka předvedl Mitch Marner.
Ano, tohle je Kanada. Postupně víc a víc ukazovala sílu. Pro nezávislého pozorovatele musela být nádhera sledovat její akce. Jako gól v početní výhodě během třetí části, když se prosadil Nathan MacKinnon, jenž dostal báječnou přihrávku od Connora McDavida.
„Začátek jsme neměli špatný, ale gól na konci třetiny nebyl zrovna ideální. Dvě třetiny to od nás byly slušné, ale třetí už byla těžká. Asi tak bych to popsal,“ uvedl útočník Martin Nečas.
Pár záblesků geniality předvedli i Češi. Třeba Pastrňák nebo gólman Dostál. Byly partie utkání, kdy Češi drželi krok a dlouho měli vyrovnaný poměr střel.
Až postupně se ukázala kanadská síla. Stačí dvě čísla, aby se lidé dostali do obrazu. Kanadští hráči – 16 880 zápasů v NHL, 4 578 gólů. Češi? 8 114 zápasů, 1 478 gólů.
Skvělá atmosféra, pak zklamání
Na zápas se přišli podívat i další čeští sportovci, třeba krasobruslaři. Už dvě hodiny před zápasem bylo v okolí arény živo. A převahu, alespoň akustickou, měli ti čeští fanoušci. Nechyběl ani tradiční indián s pomalovaným obličejem, aneb Pavel Rajtmajer z Dlouhé Vsi u Sušice. Dlouhé roky patří ke koloritu většiny důležitých reprezentačních zápasů.
Spolu s kamarády vytváří atmosféru, i díky bubnům. Ale teď měli smůlu. Dovnitř je nepustili, u bezpečnostní kontroly přišla nekompromisní stopka. „Těšili jsme se na olympiádu, složitě jsme sháněli lístky. Komplikovaně jsme sem dostávali nástroje. A teď na nás zavolali ochranku, že to neexistuje,“ postěžoval si.
Před halou navíc ani není k dispozici úschovna. Takže se parta hudebníků obrátila a doufala, že až si na hotel bubny a trubku hodí, zápas vůbec stihnou…
Bylo cítit, že se jedná o mimořádný zápas. Lidé na sobě měli ještě nápaditější kostýmy než při mistrovství světa. Třeba jedna partička z Brna, která dorazila ve zlatých úborech s logem olympiády. Ve stejné barvě měli na hlavě i kšiltovky s vlajkou.
„Kdo vyhraje? No jasně, že Češi! Jo a dejte tam, že jsme z Brna,“ pousmáli se.
Už před halou znělo tradiční: Kdo neskáče, není Čech. A pokračovalo to i před utkáním. Ochozy se otřásaly. Češi měli v hledišti převahu. Na první pohled reprezentační dresy obou hokejem posedlých národů splývaly, byly červené, ale při bližším pohledu bylo zřejmé, že větší zastoupení má enkláva fandící Pastrňákovi a spol.
Také přímo za kanadskou střídačku byly české vlajky. Třeba Blansko, Kujavy, Okříšky. Ne, to rozhodně nejsou kanadská města.
Krátce před utkáním měli tiskovou konferenci i nejvyšší představitelé hokeje, šéfové NHL, IIHF i NHLPA, kteří také usedli do čestných lóží.
Národnímu týmu nepřinesl moc štěstí ani Fantomas, další z tradičních podporovatelů. „Kanaďané z nás budou rozklepaní. Nebudou stíhat,“ přál si. Ale ani jeho čáry máry nezafungovaly.
Nakonec to byli Češi, kdo nestíhal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0