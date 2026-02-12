Hokej ONLINE: Česko - Kanada. Národní tým vstupuje do turnaje, potrápí superfavorita?
Český národní tým vstupuje do olympijského hokejového turnaje. A hned na úvod čelí možná té nejtěžší možné zkoušce - hvězdami NHL nabité Kanadě. Jak si v prvním utkání skupiny A proti těžké váze ze zámoří Češi povedou? To sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport, úvodní vhazování je plánováno na 16.40. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0