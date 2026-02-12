Předplatné

Hokej ONLINE: Česko - Kanada. Národní tým vstupuje do turnaje, potrápí superfavorita?

Hokej na ZOH 2026
Český národní tým vstupuje do olympijského hokejového turnaje. A hned na úvod čelí možná té nejtěžší možné zkoušce - hvězdami NHL nabité Kanadě. Jak si v prvním utkání skupiny A proti těžké váze ze zámoří Češi povedou? To sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport, úvodní vhazování je plánováno na 16.40. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada000000:00
1Česko000000:00
1Francie000000:00
1Švýcarsko000000:00

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

