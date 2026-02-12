Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 0:3. Horvat v samostatném úniku překonal Dostála

Bo Horvat v samostatném úniku překonal Lukáše Dostála
Bo Horvat v samostatném úniku překonal Lukáše DostálaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Bo Horvat se raduje z branky proti Česku
Bo Horvat se raduje z branky proti Česku
Bo Horvat v samostatném úniku překonal Lukáše Dostála
Radim Rulík a Tomáš Plekanec při poradě na střídačce
Radim Rulík během utkání proti Kanadě
Lukáš Dostál zabránil takřka jistému gólu Connora McDavida
Mark Stone se raduje z branky proti Česku
38
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (29)

Český národní tým vstupuje do olympijského hokejového turnaje. A hned na úvod čelí možná té nejtěžší možné zkoušce - hvězdami NHL nabité Kanadě. Utkání odchytá Lukáš Dostál. Mimo sestavu zůstali obránce Jiří Ticháček a útočník Filip Chlapík, jenž v týmu nahradil zraněného Pavla Zachu. Na pozici třináctého útočníka bude Jakub Flek. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
03

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko110004:03
2Kanada000000:00
2Česko000000:00
4Francie100010:40

    Program Zimáku na tento týdenProgram Zimáku na tento týden • Deník Sport

    Vstoupit do diskuze (29)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů