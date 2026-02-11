Na návštěvě u Gudasů v Miláně. Dcera „Řezníka“ vyzpovídala: Tatínku, popereš se?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Na ledě z něj jde strach. Ne nadarmo se mu přezdívá Řezník. Což je, mimochodem, jeho přezdívka a nápis na mikinách, které Radko Gudas akorát dává na svém instagramu do prodeje, aby lidé mohli podpořit jeho bohulibý projekt – stavbu nové školy. Ale v civilu je to milující táta čtyř dětí. Web iSport.cz přímo v Miláně exkluzivně navštívil reprezentačního obránce i jeho rodinu v hotelu kousek od olympijské vesnice. 10letá dcerka Leontýnka, která sní o kariéře herečky a už působí jako reportérka, dokonce tátu den před zápasem proti Kanadě vyzpovídala!
Čau, já jsem Týnka a tohle je rozhovor s tatínkem. Úvod, který chytne za srdce. Server iSport zprostředkoval interview Leontýnky přímo s klíčovým mužem české sestavy, který byl nedílnou součástí zlatého týmu v Praze.
Talentovaná dcerka se zeptala i na to, kdy vstává nebo co snídá. Pochopitelně nechybělo ani téma hokej. „Tatínku, s kým se popereš?“ přišla otázka na závěr.
„Kdokoliv půjde po našich klucích, to bude muset odnést,“ reagoval pohotově Gudas, který se dokáže soupeřům dostat pod kůži. Třeba Brady Tkachuk by mohl vyprávět, jak mu řízný bek nedal ani na chvíli vydechnout při zlatém šampionátu v Praze v roce 2024. Doteď ho to musí budit ze snu.
Ale v Miláně si bude muset dávat pozor, protože za bitku je trest pět minut plus do konce. A obránce, jenž nedávno v edici deníku Sport vydal svoje memoáry (Gudy), nechce tým oslabit.
Leontýnka během olympiády bude natáčet rozhovory v Českém domě, podobnou pozici dělává i v Anaheimu. Je roztomilá, nebojí se, ale zároveň se dokáže už dobře ptát. „No jasně, že mi dělá radost. Stejně jako všechny děti. Jsem moc rád, že tady jsou se mnou. I pro ně, stejně jako pochopitelně pro celý Česko, budeme chtít urvat co nejlepší výsledek,“ hlásí 35letý kapitán Anaheimu.
V Miláně má maximální podporu. Manželku Báru, maminku i všechny čtyři děti: Leontýnku (10), Kvida (8), Elvíru (6) i Frídu (4).
Deník Sport je dal exkluzivně dohromady na společnou fotku. Všichni se v hotelu, jenž hráčům ze zámoří zajišťuje NHLPA, vešli na jednu pohovku.
Potom iSportu vyzpovídal jak mladou reportérku, tak pochopitelně i tatínka, který se bude snažit zítra, tedy ve čtvrtek, pořádně otrávit život kanadským hvězdám. „Máme tým, proti kterému se nehraje dobře. A chceme to ukázat,“ hlásí mistr světa z Prahy.
Bylo zbytečné se jeho dětí ptát, jak turnaj dopadne. A kdo vyhraje. „No přece Česko!“ zahalekaly všechny dohromady.
Nebojí se nahlas říct to, o čem všichni v Česku jenom tajně sní.
Gudas ale myslí i na dobrou věc, na jeho profilu na instagramu si můžete pořídit trička i mikiny v rámci speciální olympijské edice Řezník. Výtěžek půjde na stavbu školy.